طبيب البوابة: دليلك الكامل للحساسية الغذائية عند الأطفال

الحساسية هي رد فعل جهاز المناعة تجاه المواد اليومية التي يبدأ الجسم في اعتبارها ضارة مثل البكتيريا أو الفيروسات. ويتم تحفيزها عندما نتعرض للمادة التي نشعر بالحساسية تجاهها ...

يمكن رؤية الحساسية كعلامات أو أعراض مفاجئة مثل الإسهال والقيء والطفح الجلدي على الجلد والحكة والاحمرار ومشاكل التنفس أو التورم. يمكن أن تحدث من العديد من الأشياء الموجودة في محيطنا مثل الغبار وحبوب اللقاح والغذاء والحشرات والحيوانات وأكثر من ذلك.

ما هي الحساسية الغذائية؟

الحساسية الغذائية هي تفاعلات جهاز المناعة لدينا تجاه نوع معين من المواد الغذائية أو على أشياء معينة موجودة في موادنا الغذائية. عندما يكون المرء مصابًا بحساسية تجاه الطعام ، فإن جهازه المناعي يعتبر خطأً أن عنصرًا غذائيًا معينًا ضارًا بجسمه / جسمها.

عندما يستهلك هذا الشخص المادة الغذائية ، يستجيب جهاز المناعة لديه على الفور عن طريق إطلاق مواد كيميائية معينة في مجرى دم الشخص لتحييد المادة الغذائية ، معتقدًا أنها ضارة. يعد إطلاق هذه المواد الكيميائية مسؤولاً عن ظهور أعراض مثل الإسهال، والقيء، والتورم، والحكة حول الوجه في جسم الشخص.

يمكن أن تحدث الحساسية لأي شخص ، سواء كان بالغًا أو طفلًا. بينما يمكن اكتشاف الحساسية التي تتطور عند البالغين بسهولة ، فقد تكون الحالة صعبة بعض الشيء على الأطفال. يعاني الأطفال عمومًا من نوبات غضب أثناء تناول الطعام ، مما قد يؤدي بسهولة إلى عدم تصديق والديهم لهم عندما يقولون إنهم لن يأكلوا طعامًا معينًا.

الحساسية الغذائية عند الأطفال

عندما يتعلق الأمر بالأطفال الذين يعانون من الحساسية تجاه الطعام ، فقد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان طفلك يعاني من الحساسية أم أنه / هي ببساطة من الصعب إرضاؤه. قد يساعدك البحث عن علامات وأعراض معينة في تحديد ما إذا كان طفلك يعاني من حساسية طعام معينة. لذا ، ما الذي يجب أن تبحث عنه؟

علامات وأعراض الحساسية تجاه الطعام

تظهر الحساسية الغذائية بشكل عام في شكل علامات وأعراض تؤثر على جسم الطفل. قد لا تؤثر الحساسية الخفيفة على الطفل بشكل سيئ ولكن الحساسية الشديدة قد تؤدي إلى أعراض خطيرة قد يعاني منها الطفل. قد يحدث طفح جلدي شديد، ومشاكل في التنفس، وقيء بسبب ذلك.

نظرًا لأنه يصبح من الصعب معرفة ما إذا كان طفلك يعاني من حساسية غذائية معينة ، يمكنك كوالد محاولة البحث عن العلامات التي قد تشير إلى الحساسية تجاه الطعام. يمكن أن تظهر هذه العلامات لدى الطفل في غضون بضع دقائق إلى بضع ساعات. فيما يلي العلامات أو الأعراض التي يمكنك البحث عنها:

السعال

العطس

تعاني من احتقان واحمرار في الجلد حول الأنف

حكة في الفم والشفتين

حكة في الحلق

احمرار الجلد وحكة في الوجه

ظهور نتوءات أو طفح جلدي أو خلايا على الجلد

انتفاخ حول الفم أو الأنف أو العينين

إسهال

التقيؤ

آلام في المعدة

صعوبة في التنفس

الشعور بالدوار

قد تحتاج حتى إلى التحدث مع طفلك أكثر قليلاً لفهم الأعراض التي قد يعاني منها في كثير من المرات التي لن يتمكن من نقلها بشكل صحيح.

الأطعمة التي قد تسبب الحساسية

في كثير من الأحيان ، لا يمكن تحديد الحساسية حتى يتلامس الشخص مع مادة أو عنصر غذائي معين. بينما تساعدنا العلامات والأعراض على فهم حدوث الحساسية ، يجب أن نكون على دراية أيضًا بالأشياء التي يمكننا القيام بها لمنعها. ستساعدك المعرفة الأساسية عن الأطعمة التي يمكن أن تسبب الحساسية عادة على البقاء في حالة تأهب كلما تناولها طفلك.

فيما يلي أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعًا عند الأطفال:

الحساسية من الحليب: يعاني العديد من الأطفال وحتى البالغين من حساسية الحليب ويبدئون في إظهار أعراض مثل آلام المعدة أو القيء كلما تناولوه .

الحساسية من المكسرات: الفول السوداني والجوز واللوز والكاجو كلها تشكل جزءًا من المكسرات التي يمكن أن تسبب الحساسية لدى الأطفال .

الحساسية من أنواع معينة من الأسماك: ربما يعاني أطفالك من حساسية تجاه أنواع معينة من الأسماك مثل المحار أو أسماك البحر الأخرى مما قد يؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية لديهم .

الحساسية من القمح: يعاني الكثير من الناس من حساسية تجاه بروتين يسمى الغلوتين والذي يمكن العثور عليه في القمح. قد يكون هذا هو السبب في أن أطفالك قد يصابون بالحساسية من القمح .

الفرق بين التعصب والحساسية

في حين أن حساسية الطعام تشمل الجهاز المناعي للشخص ، فإن التعصب تجاه مادة معينة يشبه إلى حد كبير رد فعل الجهاز الهضمي للشخص تجاه تلك المادة. كثير من الناس لا يتحملون بعض المواد مثل الغلوتين أو اللاكتوز. يؤدي عدم تحمل الطعام عمومًا إلى مشاكل في الهضم مثل الانتفاخ أو الإمساك أو الغازات ، في حين أن الحساسية يمكن أن يكون لها مجموعة واسعة من الأعراض بدرجات متفاوتة من الشدة. في حالة وجود حساسية ، سيحتاج طفلك إلى تجنب هذا العنصر الغذائي تمامًا بينما في حالة عدم تحمله ، قد يكون طفلك قادرًا على تناول هذا العنصر بحذر وبكميات صغيرة.

النتيجة:

في حين أن الحساسية بشكل عام لا تهدد الحياة ، إلا أن ردود الفعل التحسسية الشديدة المعروفة باسم الحساسية المفرطة يمكن أن تكون شديدة الخطورة وتحتاج إلى علاج طبي فوري

الانتباه. أعراض هذا النوع من الحساسية شديدة وقد يعاني الطفل من صعوبة في التنفس وألم في الصدر وتورم شديد في أجزاء الجسم وإغماء وضعف في النبض.

يجب أن تحصل على رعاية طبية فورية لطفلك في هذه الحالة ، لتجنب العواقب الوخيمة مثل الدخول في غيبوبة أو حتى الموت. لا يمكن علاج الحساسية تمامًا ولكن من خلال زيارة الطبيب ومعرفة ما يعاني طفلك من حساسية تجاهه ، يمكن أن يساعده على تجنب هذا العنصر الغذائي والتحكم في الأعراض عند حدوث رد فعل تحسسي.

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