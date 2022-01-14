التهاب الحلق..إليك كل ما تحتاج لمعرفته

التهاب الحلق هو عدوى بكتيرية تسبب التهاب وألم في الحلق، وتحدث هذه الحالة الشائعة بسبب بكتيريا "Streptococcus"، ويمكن أن يؤثر التهاب الحلق على الأطفال والبالغين من جميع الأعمار.

وفي الواقع، هو شائع بشكل خاص عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 عامًا، والعطس والسعال ومشاركة أدوات الطعام وأنواع أخرى من الاتصال الوثيق مع شخص مصاب بالتهاب الحلق يمكن أن ينقل البكتيريا من شخص إلى آخر.

ما مدى عدوى التهاب الحلق ؟

التهاب الحلق هو عدوى بكتيرية شديدة العدوى، وعادة ما ينتشر من خلال قطرات تنفسية صغيرة تصبح محمولة جواً عندما يعطس شخص مصاب بالتهاب الحلق أو يسعل.

ويعد التهاب الحلق أكثر شيوعًا عند الأطفال منه عند البالغين، حيث يحدث بشكل أكثر شيوعًا عند الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 عامًا، ونظرًا لأنه معدي للغاية، يمكن أن ينتشر التهاب الحلق بسهولة حيث يتجمع الأطفال، كما هو الحال في المدارس.

وقد يكون البالغون الذين كثيرًا ما يكونون حول الأطفال، مثل آباء الأطفال في سن المدرسة، أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الحلق، وفي الحقيقة من النادر أن يحدث التهاب الحلق عند الأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات.

أعراض التهاب الحلق

يمكن أن تختلف شدة التهاب الحلق من شخص لآخر، حيث عادة ما تتطور في غضون 5 أيام من التعرض للبكتيريا، وقد يعاني بعض الناس من أعراض خفيفة، مثل التهاب الحلق، في حين يعاني أشخاص آخرون من أعراض أكثر حدة، بما في ذلك الحمى وصعوبة البلع.

تشمل الأعراض الشائعة لالتهاب الحلق ما يلي:

حمى مفاجئة 38 أو أعلى

حلق أحمر مؤلم مع بقع بيضاء

صداع

قشعريرة

فقدان الشهية

الغدد الليمفاوية المتورمة في الرقبة

مشكلة في البلع



تشمل أعراض التهاب الحلق الأقل شيوعًا أعراض الجهاز الهضمي مثل:

ألم في المعدة

الغثيان

القيء

أسباب التهاب الحلق

يحدث التهاب الحلق بسبب بكتيريا تسمى "Streptococcus pyogenes"، حيث يمكنك التقاط التهاب الحلق إذا لمست عينيك أو أنفك أو فمك بعد تعرضك لهذه البكتيريا، مثل عندما يسعل شخص مصاب بالتهاب الحلق أو يعطس، كما يمكن أن ينتشر التهاب الحلق عند مشاركة الطعام أو الشراب مع شخص مصاب بالتهاب الحلق.

ويمكنك أيضًا الإصابة بالتهاب الحلق عن طريق ملامسة جسم ملوث بالبكتيريا مثل مقبض الباب أو الصنبور، ثم لمس عينيك أو أنفك أو فمك، ويمكن للأطفال الذين يضعون أشياء في أفواههم أيضًا التقاط التهاب الحلق بهذه الطريقة.

عوامل خطر التهاب الحلق

يمكن أن تزيد بعض العوامل من خطر الإصابة بالتهاب الحلق. وهي تشمل ما يلي:

اتصال وثيق بشخص مصاب بالتهاب الحلق

قضاء الوقت في أماكن مزدحمة، مثل المدارس

أن تكون بالغًا لديه اتصال متكرر بالأطفال، مثل المعلم أو أخصائي الرعاية الصحية

التهاب الحلق عند الحمل

إذا كنت تعتقدين أنك قد تكونين مصابة بالتهاب الحلق أثناء الحمل، فاستشيري طبيبك على الفور لمناقشة خيارات العلاج، حيث قد يصف طبيبك المضادات الحيوية ويراقب أدويتك بعناية، أيضًا حاولي فهم كيفية علاج التهاب الحلق عندما تكونين حاملاً.

العلاجات المنزلية لأعراض التهاب الحلق

بالإضافة إلى المضادات الحيوية، يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية في تخفيف أعراض التهاب الحلق، وتشمل ما يلي:

الحصول على قسط كبير من الراحة

شرب السوائل الدافئة مثل الليمون والشاي

شرب السوائل الباردة للمساعدة في تخفيف وجع الحلق

تناول الأطعمة الطرية مثل الزبادي وعصير التفاح

تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الإيبوبروفين

إضافة ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء ومن ثم الغرغرة

قد تساعد العلاجات الطبيعية مثل العسل وخل التفاح أيضًا

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