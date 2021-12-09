هل تنتظر سنة 2022 بفارغ الصبر؟ هل سجلت أهدافك لسنة 2022؟ هل لديك مشروع جديد في الشنة الجديدة؟

نستقبل سنة 2022، سنة جديدة تحمل معها أملاً جديداً بمستقبلٍ يملؤه النجاح والتقدم، وأيّام آتية ترفرف بتفاؤل وإصرار، تطوي كلّ ما خلفها من آلامٍ وفشل، فننظر لها بعينٍ مشرقة متلألئة بأنّ الآتي أجمل، ولمساعدتك على اجتياز السنة الجديدة وبحسب الأصول.

الأهداف مصدراً للأمل والإلهام، تعتبر كتابة الأهداف تساعد على التركيز إلى ما تطمح إليه والشعور بأهمية وقيمة الجهود التي تبذلها والمحاولات التي تقوم بها لتحققها،والسعي المستمر يطور من قدراتك ويساعدك على اكتشاف ما هو مهم في حياتك.

9 نصائح لبدء سنة 2022 بفخر ونجاح وإصرار

أولاً يجب أن تسارع في توضيب أية ديكورات أو زينة متعلقة بموسم الأعياد مباشرة في عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد موسم الاحتفالات (عادة بعد السادس من الشهر الأول).

قم بتوزيع أية أشياء قديمة أو أغراض لا تستعملها ولا لزوم لها للمحتاجين من الفقراء أو الجمعيات الخّيرية.

قم بتوضيب خزانة الملابس الخاصة بك وأيضاً خزانة العائلة وقم بتقسيم الأغراض إلى ثلاثة أقسام والعمل بذلك.

يجب القيام بكشف على صيدليّة المنزل ورمي الأدوية المنتهية صلاحيتها وشراء ما يلزم وخصوصاً الأدوية والفيتامينات وأدوات الإسعافات الأوليّة.

إذا صحتك تهمك يفضل القيام بأخذ مواعيد مع الأطباء مثل الطبيب النسائي أو طبيب الأسنان لأجراء الفحوصات السنويّة مثل" فيتامين د، فيتامين b12، الغدة الدرقية، السكري، المغنيسيوم، مخزون الحديد، الكلى.

إذا كنت تعاني من السمنة ومشاكل صحية ودهون متراكمة يمكنك البدء بحمية غذائيّة مثل الإكثار من تناول الفواكة والخضروات والمكسرات الصحية لاستعادة رشاقتك وإخبار الأهل والأصدقاء بذلك للحصول على دعمهم دون التذمّر أو إزعاج الآخرين.

يمكنك الابتعاد عن تنظيم الحفلات وقبول الدعوات مع الأصدقاء لفترة من الزمن لمساعدتك على ضبط الأمور من جديد مثل الاستيقاظ المبكر للأطفال، وأيضاً ضبط المصروف الشهري الذي ارتفع في موسم الأعياد مثل عيد الكريسماس، السنة الجديدة.

في حال كان لا بد من تلبية دعوات الغذاء أو العشاء يمكنك انتقاء طبق صغير وتعبئته بالسلطات وليس بالمأكولات المشبعة بالدهون، كذلك شرب الماء المزوّد بشرائح من الليمون بدل المشروبات المختلفة ليبدو منعشًا ومسليًّا ولتجنب أي نوع من الإحراج لنفسك أو للمضيفة.

يمكنك الاتصال بكل صديقة أو قريبة للاستفسار والاطمئنان وليس لطلب أية خدمة، والتطلع إلى سنة جديدة تكون مكلّلة بالنجاح والسعادة والفرح.

الالتزام بالامتنان في كل صباح واجعلها عادة يومية، فسوف تغير حالك وتشعرقك بالطاقة الإيجابية وحب الحياة.

اهتم بملابسك وأناقتك أكثر ولا تنسى أن تكون خزانتك فيها الملابس الاساسية والتي تناسب جميع المناسبات مثل القميص الابيض يعتبر ضروري جداً في خزانة كل شب وفتاة، بنطلون قماش اسود، شنطة تكون فخمة للمناسبات، حذاء فخم باللون الاسود يعتبر ضروري لجميع المناسبات، واللون الأسود هو ملك الألوان.

رجيم السنة الجديدة 2022