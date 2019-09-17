التهاب الحلق وعلاجه بالمنزل

يُعتبر التهاب الحلق أو ما يُعرف باحتقان الحلق من أكثر المشاكل الصحية انتشاراً، خاصة خلال الأشهر الباردة من السنة، وتجدر الإشارة إلى أنّ التهاب الحلق قد يكون ناجماً عن الإصابة بعدوى فيروسية وهي أكثر أسباب التهاب الحلق انتشاراً، وقد يكون التهاب الحلق ناجماً في بعض الحالات عن عدوى بكتيرية.

ومن الممكن أيضاً أن يكون ناجماً عن التدخين، والتعرض للهواء الجافّ أو المهيّجات الموجودة في الهواء، وتختلف أعراض التهاب الحلق بحسب المسبب، ولكن بشكل عام فإنّ أهم الأعراض: شعور المريض بألم في الحلق خاصة أثناء البلع، إضافة إلى شعوره بحكة وجفاف في الحلق.

ويمكن علاج التهاب الحلق البسيط من خلال القيام بالعديد من الإجراءات والعلاجات المنزلية، والتي نذكر منها ما يأتي:

1- الغرغرة بالماء الدافئ والملح:

حيث يُنصح بخلط ربع إلى نصف ملعقة من ملح الطعام مع كوب من الماء الدافئ والغرغرة بها لثوانٍ، وتكرار هذا الإجراء عدة مرات خلال اليوم.

2- تناول العسل:

إذ إنّه مفيد جداً في تهدئة الحلق الملتهب وتخفيف الكحة.

3- شرب الشاي الأخضر الدافئ:

حيث إنّه يُعدّ مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة ويُساعد على تسكين الألم وتخفيف الالتهاب بالإضافة إلى خصائصه المضادة للبكتيريا.

4- شرب الماء بكثرة:

وذلك للمحافظة على ترطيب الجسم، إذ إنّ الجفاف يُقلّل من كمية اللعاب ويزيد الالتهاب سوءاً، كما يُنصح بضرورة تجنّب تناول الكحول والمشروبات التي تحتوي على الكافيين؛ لأنّها تزيد من جفاف الجسم.

5- تناول خل التفاح المخفف بالماء الدافئ:

إذ إنّه يُعتبر مضاداً للبكتيريا نظراً لطبيعته الحامضية.

6- شرب شاي البابونج الدافئ:

فهو يعتبر مضاداً للأكسدة ومضاداً للالتهاب، ويمكن أيضاً استنشاق بخار البابونج الذي يُخفّف من أعراض احتقان الحلق.

7- شرب شاي النعناع الدافئ:

إذ إّن للنعناع خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، كما أنّه يحتوي على مادة المنثول والتي تُساعد على تهدئة الكحة واذابة البلغم.

8- الغرغرة بصودا الخبز الممزوجة مع الماء والملح:

حيث تمنع نموّ الفطريات وتقتل البكتيريا.

9- تناول شاي الحلبة، أو بذورها، أو استخدام زيتها:

فهي فعّالة ضد البكتيريا والفطريات، ولكن ينبغي التنويه إلى ضرورة تجنّب الحامل لتناولها.

10- شرب الشاي الأسود:

نظراً لاحتوائه على مادة التانين والتي تساعد على التخفيف من انتفاخ الحلق.

11- شرب الماء الدافئ مع الليمون:

حيث يساعد على مقاومة البكتيريا.

12- تجنّب المهيجات:

كالدخان والغبار.

وللوقاية من التهاب الحلق:

- غسل الأيدي بالماء والصابون عدّة مرات يومياً، خاصةً قبل تناول الطعام، وبعد استخدام دورة المياه، وبعد العطس والسعال.

- الابتعاد قدر الإمكان عن الأشخاص المرضى؛ تجنباً لحدوث العدوى.

- الحرص على تغذية الجسم بالغذاء الصحي قدر الإمكان.

- تجنب المشاركة بأدوات الطعام والشراب مع الآخرين.

- الانتباه إلى ضرورة استخدام المناديل الورقية في حال العطس أو السعال.

- استخدام المعقمات التي تحتوي على الكحول كبديل في حال عدم توفر الماء والصابون.

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