التين المجفف: فوائد غذائية وصحية ربما لا تتوقعها

التين المجفف من أغنى الفاكهة المجففة بالمعادن كالبوتاسيوم مما يجعله صديقا و منظما لعمل القلب حيث تزودنا الحصة الواحدة منه على 5.8 % من الكمية الموصى بها يوميًا، والكالسيوم فالحصة الواحدة كفيلة بتغطية 6.5 % من الاحتياج اليومي الموصى به من الكالسيوم، إضافة لكونه فقير بالصوديوم مما يجعله ملائماً لمرضى الضغط.

التين المجفف هو التين اللذي عرض للحرارة بهدف سحب الماء منه دون إضافة السكر وهذا يجعل قيمته الغذائية أعلى من تلك للتين الطازج فالحصة الغذائية تعادل حوالي حبتين مجففتين بينما تساوي حوالي 4 حبات تين طازج .

التين المجفف غني بالعديد من الفيتامينات (بعض فيتامينات ب1, ب2, ب3 ,ب6 , الكولين , حمض البانتثونك و حمض الفولك و الفيتامينات C, A, K, E).

ولهذا يعتبر التين المجفف خياراً صحياً على مائدتنا الغذائية، ومن أهم فوائده الصحية والغذائية:

- التين المجفف يفتت الحصى في الكليتين والمثانة والمرارة، والمسالك البولية.

- التين المجفف يدرّ البول، ويخلص الجسم من الفضلات والسموم.

- يعالج التين المجفف الأمراض الصدرية، ونزلات البرد، والرشح والزكام، ويساعد في زيادة مقاومة الجسم للأمراض.

- يخفف التين المجفف خفقان القلب، وينظم ضرباته.

- يعالج التين المجفف السعال ويطرد البلغم.

- يقلل من أعراض مرض الربو التحسسي.

- ينشط الكبد.

- يعالج الإمساك، ويقي من الإصابة بالبواسير.

- يحافظ على صحة العظام والأسنان، ويساعد في ترميمها وتقويتها.

- يحافظ على توازن ضغط الدم.

- يقي من الإصابة بأنواعٍ عديدةٍ من السرطانات، خصوصاً سرطان الجلد، وسرطان غدة البروستات، وسرطان الثدي، لاحتوائه على كمياتٍ كبيرةٍ من مادة البوليفينول، التي تقضي على الجذور الحرة للخلايا.

- يقلل مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.

- يمنح إحساساً بالشبع.

- التين المجفف يفيد النساء في تخفيف الأعراض التي يعانين منها في سن انقطاع دورة الحيض " سن اليأس ".

- يفيد البشرة، ويغذيها، ويرطبها، ويعالجها من البثور والبقع والتصبغات، ويؤخر ظهور التجاعيد المرتبطة بتتقدم العمر.

- يحافظ على صحة الشعر ويزيد من طوله وقوته ومتانته، ويمنحه المظهر المتألق واللامع .

- ينصح مرضى السكري والكلى والأشخاص اللذين يعانون من زيادة الوزن بمراقبة الكمية المتناولة من التين الطازج والمجفف لأن تناوله يترافق مع زيادة في كمية السكر والبوتاسيوم في الجسم

عادات غذائية ينصح تجنبها بشهر رمضان

طرق الاستفادة من الخضراوات لأكبر قدر ممكن

7 نصائح تساعدك للاستيقاظ على السحور