عادات غذائية ينصح تجنبها بشهر رمضان

من المهم عند الإفطار تناول أحد المشروبات التي تمد الجسم بالسوائل والمعادن التي يفقدها أثناء الصيام.

لتفادي زيادة الوزن وحدوث المشكلات الصحية خلال شهر رمضان يجب عليك تناول الإفطار الصحي المميز الغني بجميع العناصر الغذائية اللازمة التي توفر للجسم جميع العناصر التي يتم فقدها أثناء فترة الصياموفيما يلي نصائح مميزة لإفطار صحي خلال شهر رمضان، كما سنتعرف على العادات الغذائية الخاطئة التي يجب تجنبها.

تناول التمر على الإفطار من العادات الجيدة، حيث إن التمر يمد الجسم بالسكريات والطاقة اللازمة بعد الصيام.



تناول الشوربة مع بداية الإفطار يعد من الأشياء الهامة، حيث إنه يساعد على تهيئة المعدة لاستقبال الأطعمة، وتوجد أنواع من الشوربة المفيدة التي بإمكانك تناولها ومنها شوربة البروكلي وشوربة الدجاج وغيرها.



التقليل من تناول الحلويات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، واستبدالها بالعصائر الطبيعية والماء.

يجب أن يتواجد طبق من السلطة على المائدة الرمضانية، ومن المهم أن تحتوي على الخضراوات الغنية بالفيتامينات والمعادن المختلفة.



تناول الغذاء الصحي المتوازن على أن يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

عادات غذائية سيئة يجب تجنبها في رمضان:

- مضغ الطعام بشكل سريع على وجبة الإفطار والذي يتسبب في إصابة المعدة بالمشكلات.

- تناول المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين والتي تؤثر على صحة الصائم.

- تناول الدهون في الأطعمة المختلفة، ما يؤدي إلى زيادة الوزن فضلا عن الإصابة بالأمراض القلبية.

- تناول الأطعمة المقلية والدسمة بكثرة خلال رمضان، ويجب استبدالها بالأطعمة المشوية.

- الإكثار من وضع الملح في الأطعمة، بالإضافة إلى تناول المخللات والأطعمة المصنعة من العادات الخاطئة التي تؤثر على صحة الإنسان وتزيد الشعور بالعطش أثناء فترة الصيام.

- تناول الحلويات بكثرة يصيب بالتخمة والسمنة، لذا يجب استبدالها بالعصائر الطبيعية والفواكه، لتجنب زيادة الوزن وتراكم الدهون.

من الخطأ شرب كمية كبيرة من الماء على وجبة السحور، ويجب الاعتدال في تناول الماء.

- من العادات الغذائية الخاطئة والتي يقوم بها الكثير هي مشاهدة التلفاز أثناء وجبتي الإفطار والسحور، ما ينتج عنه زيادة كميات الأطعمة المتناولة.

- قلة المجهود البدني خلال شهر رمضان تؤدي إلى الإصابة بالسمنة والأمراض المختلفة، ولهذا يجب الحرص على ممارسة نوع من أنواع الرياضة ولكن يجب أن تكون بعد الإفطار بساعة على الأقل.

- النوم مباشرة بعد السحور من أكثر العادات السيئة التي تؤدي إلى مشكلات صحية ومنها السمنة والإصابة بالأرق والصعوبة في النوم.

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