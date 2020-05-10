طرق الاستفادة من الخضراوات لأكبر قدر ممكن

عند تقطيع الخضروات، يتخلص الكثيرون من الأجزاء غير القابلة للأكل بدون إعادة التفكير. غير أن الأطراف والقشرة يجب ألا تذهب إلى المخلفات حيث أنها تمثل أساسا رائعا لمرق الخضروات المنزلية الصنع.

وتوضح إحدى مبادرات توفير الطعام الألمانية أن جذور الأعشاب والفطر وقشر البصل وأطراف الكرفس والكراث ذات رائحة عطرية كبيرة وتضيف نكهة إلى المرق.

وإذا كانت بقايا الخضروات هذه من وجبة واحدة غير كافية يمكن جمعها في المجمد حتى يتم تجميع ما يكفي لإعداد أساس حسائك. غير أنه قبل تجميد الخضروات يجب وضعها أولا في مياه مغلية لفترة قصيرة.

ويمكن إذابة الثلج عن البقايا في أي وقت، قم بتقطيعها إلى قطع صغيرة ومزجها مع الأعشاب مثل البقدونس أو الزعتر أو المريمية. ثم يتم مزج هذا الخليط باستخدام الخلاط أو ما يشابهه من أجهزة المطبخ حتى يصير معجونا ناعما.

ضف 10 جرامات من الملح لكل مئة جرام من الخضروات وكذلك القليل من زيت الخضروات. وتساعد إضافة الملح في حفظ المعجون لما يصل إلى عام عندما يحفظ في المجمد.

وفي المرة القادمة التي تعد فيها مرق الخضروات المقبل، قم بغلي المعجون فقط في المياه. ويمكن أيضا وضعه في مكعبات ثلج في المجمد وهو ما يسمح باستخدام الكمية المحددة التي تحتاجها لإعداد حساء.

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