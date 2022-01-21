الثوم للحامل..الفوائد والآثار الجانبية

الثوم للحامل لديه فوائد وآثار جانبية، ولكن قبل ذلك عند إلقاء نظرة على هذا النوع من الخضار، فإن الثوم هو نوع من الخضار من عائلة البصل، يستخدم عادة لإضافة العمق والنكهة إلى ثروة من الأطباق.

على الرغم من الاستمتاع برائحته القوية وطعمه المميز، إلا أنه مرتبط أيضًا بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية المحتملة، لهذا السبب يتوفر أيضًا في شكل مكمل، وإذا سمعت عن الخصائص الطبية للثوم، فقد تتساءلين عما إذا كان آمنًا للنساء الحوامل.

الثوم للحامل وآثاره الجانبية

هناك بعض الآثار الجانبية التي يجب وضعها في الاعتبار عندما يتعلق الأمر باستهلاك الثوم للحامل، وقد تشمل:

الثوم للحامل قد يزيد من خطر النزيف

في حين أن الثوم آمن لمعظم الأشخاص بالكميات المستخدمة عادةً في الطعام، إلّا أن تناول كميات كبيرة، مثل ما يوجد في مكملات الثوم، قد يزيد من خطر النزيف، ويمكن أن تحدث هذه الآثار الجانبية للحامل وغير الحامل، ومن المهم بشكل خاص أن تضع هذا في الاعتبار إذا كنت تتناولين أدوية مميعة للدم أو تخططين للخضوع لعملية جراحية.

قد ينبع خطر النزيف المتزايد من محتوى الثوم من مركب الكبريت المعروف باسم أجوين،حيث ثبت أن الأجوين يمنع تكوين الصفائح الدموية، والصفائح الدموية هي خلايا دم صغيرة تساعد جسمك على تكوين جلطات لوقف النزيف.

وعلى هذا النحو، قد يؤدي تناول مكملات الثوم للحامل إلى زيادة خطر النزيف أثناء الولادة، خاصة إذا كانت هناك حاجة إلى الولادة القيصرية، لهذا السبب من المهم استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل إضافة مكملات الثوم إلى نظامك، كما هو الحال مع أي مكملات.

الثوم للحامل يمكن أن يسبب حرقة المعدة

ارتبط تناول الثوم بحرقة المعدة وعسر الهضم لدى بعض الأشخاص، وخاصة المصابين بمرض ارتجاع المريء المعدي (GERD) ومتلازمة القولون العصبي (IBS)، والثوم للحامل يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بحرقة المعدة، على الأرجح بسبب مزيج من التغيرات الهرمونية والضغط البدني للجنين المتنامي.

وبالنسبة لبعض الحوامل، من المحتمل أن تتسبب أعراض حرقة المعدة أو تتفاقم عن طريق تناول الثوم أو تناول مكملات الثوم، لذلك، إذا كنت تعانين من حرقة المعدة بعد تناول طبق محمّل بالثوم، فقد تجدين الراحة عن طريق الحد من تناولك له.

هل الثوم للحامل آمن؟

في حين أن الثوم للحامل يعتبر بشكل عام آمنًا، إلا أن هناك أدلة محدودة حول هذا الموضوع، حيث من المحتمل أن يكون الاستمتاع بالثوم بكميات موجودة عادةً في الطعام آمنًا، ومع ذلك، قد يرتبط تناول هذه الخضار اللذيذة بأعراض ارتجاع المريء أو القولون العصبي لدى بعض الأشخاص.

وحاليًا، لا يوجد دليل رسمي لكمية الثوم الآمنة للاستهلاك يوميًا للحوامل، علاوة على ذلك، لا يوجد الكثير من الأبحاث المتعلقة باستخدام مكملات الثوم أثناء الحمل.

ونظرًا لأنه لم يتم تحديد جرعة يومية آمنة بعد، فإن أفضل رهان لك هو إبقاء طبيبك على علم بأي تغييرات في خطة الأكل أو قبل استخدام مكمل الثوم.

فوائد الثوم للحامل

قد يكون لاستهلاك الثوم للحامل فوائد صحية، وقد تشمل:

الثوم للحامل قد يمنع تسمم الحمل

تسمم الحمل هو مضاعفات الحمل التي يمكن أن تحدث بعد 20 أسبوعًا من الحمل، حيث يتميز بارتفاع ضغط الدم، ويشكل ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل مخاطر مختلفة، بما في ذلك انخفاض تدفق الدم، انخفاض نمو الجنين، والولادة المبكرة، ولقد وجدت مجموعة من الدراسات القديمة أن الثوم قد يقلل من ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

وفي الواقع، وجدت دراسة صغيرة أجريت على 44 امرأة حامل معرضة لخطر الإصابة بتسمم الحمل أن تناول 400 مجم من الثوم مرة واحدة يوميًا لمدة 9 أسابيع يحسن علامات الإجهاد التأكسدي، ومع ذلك، لم تؤثر المكملات على نتائج الحمل الإجمالية

الثوم للحامل قد يقلل من خطر الولادة المبكرة التلقائية

على الرغم من وجود عدد قليل من الأسباب المحتملة للولادة المبكرة، فإن غالبية الولادات المبكرة تحدث تلقائيًا، حيث ربطت دراسة قديمة تناول الثوم والفواكه المجففة بانخفاض خطر الولادة المبكرة التلقائية، وتكهن الباحثون بأن هذا قد يكون مرتبطًا بخصائص الثوم المضادة للميكروبات والبريبايوتيك.

أيضًا وجدت دراسة قديمة أخرى أن النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة والزيت النباتي والثوم كان مرتبطًا بانخفاض كبير في الولادة المبكرة التلقائية.

الثوم للحامل قد يقلل من خطر الإصابة

يمكن أن يؤثر الحمل جسديًا على جسمك ويضعف جهاز المناعة لديك، مما يعرضك لخطر متزايد للإصابة بالعدوى، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن جرعات الثوم التكميلية قد تقوي جهاز المناعة لديك.

والجرعات التكميلية في هذه الدراسات عالية بشكل روتيني من أجل تحقيق الفوائد المرجوة، ما يعادل الثوم النيء حوالي 4-5 فصوص في اليوم، ومع ذلك، حتى الآن، لم تبحث أي دراسات على وجه التحديد في كيفية تأثير الثوم الغذائي أو التكميلي على جهاز المناعة لدى الحوامل، وعلى هذا النحو، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لمعرفة المزيد حول خصائص تعزيز المناعة المحتملة للثوم أثناء الحمل.

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