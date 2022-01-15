علاجات منزلية طبيعية لآلام الجسم والتعب العام

آلام الجسم والتعب بشكل عام هي شكاوى شائعة لدى الجميع عمليًا في بعض الأحيان، وفي حين أن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية يمكن أن توفر راحة مؤقتة، فإن الإفراط في استخدام مسكنات الألم يمكن أن يسبب آثارًا جانبية غير مرغوب فيها، مثل اضطراب المعدة.

لذلك فإن استخدام علاجات منزلية طبيعية هي خيار مناسب قد يساعدك على الشعور بتحسن مع آثار جانبية أقل، وفي هذه المقالة، سنتعرف على علاجات منزلية طبيعية التي تم دراستها من قبل الباحثين، والتي قد تساهم في تقليل الانزعاج الجسدي وتخفيف التعب.

علاجات منزلية طبيعية لآلام الجسم

آلام الجسم وآلام العضلات لها العديد من الأسباب، مثل:

التهاب المفاصل

التهاب الجروح

التهاب الأوتار

الإفراط في استخدام العضلات

المرض، بما في ذلك الإنفلونزا وكوفيد-19

الألم العضلي الليفي

وفي الحقيقة، هناك علاجات منزلية طبيعية عديدة يمكنك تجربتها لهذه الحالات بالإضافة إلى أي علاجات أخرى تسبب عدم الراحة الجسدية، حيث في بعض الحالات، قد يكون لديك أفضل النتائج إذا قمت بدمج العلاجات.

الكركم

الكركم هو توابل ذات نكهة مميزة شائعة الاستخدام في الطهي الهندي، ويحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب ثبت في الدراسات أنه يعمل على تقليل الألم الناجم عن عدد كبير من الحالات، بما في ذلك اعتلال الأعصاب السكري وعرق النسا.

والكركم متوفر في شكل مكمل وكشاي، كما يمكنك أيضًا شراء الكركم كمسحوق أو توابل، وفي الحقيقة، قد يكون أكثر فاعلية لتخفيف الآلام عند خلطه بالفلفل الأسود.

لفائف الحرارة

أيضًا تم تسليط الضوء على لفائف الحرارة في الدراسات والتي تبين أنها تساهم في تهدئة العضلات المؤلمة وتقليل آلام أسفل الظهر الحادة وشبه الحادة (طويلة المدى) بشكل كبير.

ويعد استخدام زجاجات الماء الساخن أو وسادات التدفئة على البطن أمرًا فعالًا أيضًا كعلاج لآلام الدورة الشهرية ومتلازمة ما قبل الحيض، حيث تساعد الحرارة على تخفيف الألم عن طريق فتح الأوعية الدموية الضيقة، كما تساعد الزيادة في تدفق الدم في تقليل تصلب المفاصل الناجم عن هشاشة العظام وحالات أخرى.

الثلج

يخفف الثلج من الالتهاب والتورم والألم الناجم عن إصابات مثل التواء العضلات والتوترات، كما يمكن أن يقلل من آلام التهاب الأوتار والتهاب الجروح وعرق النسا وغيرها من الحالات، وقد يكون وضع الثلج في بداية الألم مفيدًا بشكل خاص.

التدليك

هناك دراسات تثبت علميًا فوائد التدليك لتخفيف آلام الجسم والتعب، حيث إذا كنت تحت الضغط أو تشعر بالقلق، فقد تتوتر عضلاتك، مما يتسبب في تشنجها، وبالتالي فإن التدليك مريح ويمكن أن يساعد في تقليل التوتر والقضاء على هذه الدورة المؤلمة، كما يمكن أن يساعد تدليك العضلات عند تقلصها أو تشنجها على التحرر.

ما هي أسرع طريقة للتخلص من آلام الجسم ؟

آلام الجسم لها مجموعة واسعة من الأسباب الكامنة، وقد يبدو الأمر غير بديهي، ولكن في كثير من الحالات قد يكون التمرين بالتمدد أسرع طريقة للتخلص من آلام الجسم، وتشمل العلاجات السريعة الأخرى ما يلي:

المشي والسباحة، قد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لتقليل آلام الظهر والركبة.

القيام بتمارين الذراع والكتف، يمكن أن تكون هذه التمارين مفيدة لتهدئة آلام الكتف.

الثلج والعلاج الحراري، قد تحصل على نتائج سريعة فيما يخص تخفيف الألم.

أخذ حمام ساخن، وهذا يمكن أن يخفف من آلام الظهر بسرعة.

علاجات منزلية طبيعية للتعب

يمكن أن يحدث التعب والشعور بالضعف في الجسم بسبب مجموعة واسعة جدًا من الحالات مثل الأرق أو أمراض القلب أو متلازمة التعب المزمن.

ومن أفضل العلاجات المنزلية الطبيعية للتعب وضعف العضلات هي ممارسة الرعاية الذاتية، حيث يمكن أن يكون الاعتناء بجسمك ودماغك مفيدًا للغاية لتحسين الطاقة والمزاج، وتشمل استراتيجيات الرعاية الذاتية التي يجب تجربتها ما يلي:

ممارسة الرياضة بانتظام

إنشاء روتين جيد للنوم

الحد من الكحول أو القضاء عليه، خاصة في الليل

تناول الأطعمة المغذية

البقاء رطبًا

تقليل التوتر من خلال التأمل أو اليوغا

متى تتحدث إلى طبيبك؟

أنت تعرف جسدك بشكل أفضل، لذلك إذا أصبح التعب والأوجاع المستمرة التي لن تتوقف حدثًا يوميًا أو طويل الأمد، فتحدث مع طبيبك.

كما يجب أيضًا مناقشة الألم الشديد بما يكفي لإبقائك مستيقظًا في الليل أو الذي لا يستجيب للعلاج المنزلي مع طبيبك، حيث قد تكشف الاختبارات التشخيصية عن حالة، مثل فقر الدم أو مرض السكري، والتي قد تسبب التعب والضعف.

للمزيد من صحتك وجمالك:

طبيب البوابة: طريقة أكلك تحدد نوع شخصيتك