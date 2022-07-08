يستمر الجدول الزمني للتعافي من جراحة استبدال الركبة بالكامل عادةً لمدة 12 أسبوعًا، ويمكن أن يساعد إجراء تمارين إعادة التأهيل في تحسين وقت التعافي.

وعندما يكون لديك جراحة استبدال الركبة بالكامل، فإن التعافي مرحلة حاسمة، حيث في هذه المرحلة، ستقف مرة أخرى على قدميك وتعود إلى أسلوب حياة نشط، وقد يكون لكل جراح بروتوكولات مختلفة في خطة التعافي.

وتعد الأسابيع الـ 12 التالية للجراحة مهمة جدًا للشفاء والتعافي، حيث سيساعدك الالتزام بخطة وتشجيع نفسك على القيام بأكبر قدر ممكن كل يوم على الشفاء بشكل أسرع من الجراحة وتحسين فرصك في النجاح على المدى الطويل.

ما الذي يمكن توقعه خلال 12 أسبوعًا بعد جراحة استبدال الركبة بالكامل؟

اليوم الأول: إعادة التأهيل تبدأ مباشرة بعد الاستيقاظ من الجراحة

في غضون 24 ساعة بعد الجراحة، سيساعدك المعالج الفيزيائي على الوقوف والمشي باستخدام جهاز مساعد، حيث تشمل الأجهزة المساعدة العكازات والعصي، كما ستساعدك الممرضة أو المعالج المهني في مهام مثل تغيير الضمادة وارتداء الملابس والاستحمام واستخدام المرحاض.

وسيوضح لك المعالج الفيزيائي كيفية الدخول والنهوض من السرير وكيفية التنقل باستخدام جهاز مساعد، وقد يطلب منك الجلوس على جانب السرير، والمشي بضع خطوات.

آلة الحركة السلبية المستمرة

سيساعدك المعالج الفيزيائي أيضًا على استخدام آلة الحركة السلبية المستمرة (CPM)، حيث يحرك هذا الجهاز المفصل ببطء ولطف بعد الجراحة، ويساعد في منع تراكم الأنسجة الندبية وتيبس المفاصل.

ومن المحتمل أن تستخدم جهاز CPM في المستشفى وربما في المنزل أيضًا، حيث أن بعض الناس يغادرون غرفة العمليات وساقهم بالفعل في الجهاز، أيضًا من المتوقع حدوث بعض الألم والتورم والكدمات بعد جراحة استبدال الركبة، لذلك حاول استخدام ركبتك في أقرب وقت ممكن، ولكن تجنب الضغط على نفسك في وقت مبكر جدًا، حيث سيساعدك فريق الرعاية الصحية الخاص بك في تحديد أهداف واقعية ومنطقية خلال رحلة التعافي.

ماذا يمكنك أن تفعل في هذه المرحلة ؟

احصل على الكثير من الراحة، حيث سيساعدك المعالج الفيزيائي الخاص بك على النهوض من السرير والمشي لمسافة قصيرة، من ثم يمكنك العمل على ثني وتقويم ركبتك،إلى جانب استخدام جهاز CPM إذا كنت بحاجة إليه.

اليوم الثاني: المشي لفترات وجيزة باستخدام جهاز مساعد

كيفية الاستحمام بعد جراحة الركبة

إذا استخدم الجراح ضمادات مقاومة للماء، فيمكنك الاستحمام في اليوم التالي للجراحة، أما إذا استخدم ضمادات غير مقاومة للماء، فسيتعين عليك الانتظار لمدة 5-7 أيام قبل الاستحمام وتجنب التعرض للماء لوقت طويل لمدة 3-4 أسابيع للسماح للشق بالشفاء تمامًا، وفقًا للجمعية الأمريكية لجراحي الورك والركبة.

ماذا يمكنك أن تفعل في هذه المرحلة ؟

في اليوم الثاني، يمكنك الوقوف والجلوس وتغيير مكانك، كما يمكنك المشي لمسافة أبعد قليلاً بمساعدة المعالج الفيزيائي الخاص بك، وإذا كان لديك ضمادات مقاومة للماء، فيمكنك الاستحمام في اليوم التالي للجراحة.

يوم مغادرة المستشفى

من المحتمل أن تبقى في المستشفى لمدة 1 إلى 3 أيام بعد الجراحة، ولكن قد يكون هذا أطول بكثير اعتمادًا على كيفية شفائك، ولكن مغادرتك للمستشفى يعتمد بشكل كبير على العلاج الطبيعي الذي تحتاجه، ومدى سرعة قدرتك على التقدم، وصحتك قبل الجراحة، وعمرك، وأي مشاكل طبية.

ماذا يمكنك أن تفعل في هذه المرحلة ؟

عند المغادرة، قد تتمكن من الوقوف مع القليل من المساعدة أو بدون مساعدة، والمشي لمسافات أطول خارج غرفتك بالمستشفى، والاعتماد على أجهزة مساعدة أقل، إلى جانب ارتداء ملابسك والاستحمام واستخدام المرحاض بمفردك، كما يمكنك الصعود والنزول على درج بينما تدعم نفسك بجزء علوي من جسمك.

بحلول الأسبوع الثالث

بحلول الوقت الذي تعود فيه إلى المنزل، يجب أن تكون قادرًا على التنقل بحرية أكبر مع الشعور بألم أقل، كما ستحتاج إلى عدد أقل وأقل قوة من مسكنات الألم، وسيتضمن روتينك اليومي ممارسة العلاج الفيزيائي، حيث سيؤدي ذلك إلى تحسين حركتك ونطاق حركتك، وقد تحتاج إلى الاستمرار في استخدام جهاز CPM خلال هذا الوقت.

ماذا يمكنك أن تفعل في هذه المرحلة ؟

ربما يمكنك المشي والوقوف لأكثر من 10 دقائق، ويجب أن يكون الاستحمام وارتداء الملابس أسهل، وبعد الجراحة، من المعتاد أن تكون الركبة قادرة تقنيًا على الانحناء بين 70 و 90 درجة، على الرغم من أنه قد يكون صعبًا بسبب الألم والتورم، لكن بعد 7-10 أيام، يجب أن تكون قادرًا على تمديد ركبتك بالكامل بشكل مستقيم.

الأسابيع من 4 إلى 6

إذا بقيت على جدول التمارين وإعادة التأهيل، فيجب أن تلاحظ تحسنًا كبيرًا في ركبتك، بما في ذلك الانحناء والقوة، كما يجب أن ينخفض التورم والالتهاب أيضًا، والهدف في هذه المرحلة هو زيادة قوة ركبتك ومدى حركتك باستخدام العلاج الطبيعي، حيث قد يطلب منك المعالج الفيزيائي الخاص بك الذهاب في نزهات أطول والابتعاد عن استخدام جهاز مساعد.

ماذا يمكنك أن تفعل في هذه المرحلة ؟

من الناحية المثالية، في هذه المرحلة، ستشعر وكأنك تستعيد عافيتك، ومع قرب نهاية هذه الفترة، من المحتمل أن تمشي أكثر وتعتمد على أجهزة مساعدة أقل، كما يمكنك القيام بالمزيد من المهام اليومية، مثل الطهي والتنظيف.

وإذا كان لديك وظيفة مكتبية، يمكنك العودة إلى العمل في غضون 4 إلى 6 أسابيع، أما إذا كانت وظيفتك تتطلب المشي أو السفر أو الرفع، فقد تصل إلى 3 أشهر، في حين يبدأ بعض الأشخاص القيادة في غضون 4 إلى 6 أسابيع بعد الجراحة، ولكن من الأفضل توضيح هذا مع الجراح أولاً.

الأسابيع من 7 إلى 11

ستستمر في العمل على العلاج الطبيعي لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا، وستشمل أهدافك تحسين حركتك ومدى حركتك بسرعة، وربما إلى 120 درجة، إلى جانب وزيادة القوة في ركبتك والعضلات المحيطة، كما سيقوم المعالج الفيزيائي الخاص بك بتعديل تمارينك مع تحسن ركبتك، حيث قد تشمل التدريبات ركوب الدراجات على دراجة ثابتة، أو القرفصاء الصغيرة التي يمكن خلالها ثني ركبتيك قليلاً.

وفي الحقيقة، هذا وقت مهم للغاية في رحلة التعافي الخاصة بك، حيث سيحدد الالتزام بإعادة التأهيل مدى السرعة التي يمكنك بها العودة إلى أسلوب حياتك النموذجي ومدى جودة عمل ركبتك في المستقبل.

ماذا يمكنك أن تفعل في هذه المرحلة ؟

في هذه المرحلة، يجب أن تكون جيدًا على طريق التعافي، كما يجب أن يكون لديك تصلب وألم أقل بكثير، وقد تتمكن من المشي بدون أي نوع من الأجهزة المساعدة، ويمكنك القيام بالمزيد من الأنشطة البدنية، بما في ذلك المشي الترفيهي والسباحة وركوب الدراجات.

الأسبوع 12

في الأسبوع 12، استمر في ممارسة التمارين وتجنب الأنشطة عالية التأثير التي يمكن أن تلحق الضرر بركبتك أو الأنسجة المحيطة، ويمكن أن تشمل التمارين الأيروبيك، التزلج، كرة السلة، كرة القدم، وركوب الدراجات بكثافة عالية.

وفي هذه المرحلة، يجب أن تشعر بألم أقل بكثير، لكن استمر في التحدث مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك، وتجنب بدء أي أنشطة جديدة قبل التحقق منها أولاً.

ماذا يمكنك أن تفعل في هذه المرحلة ؟

في هذه المرحلة، يستيقظ الكثير من الناس ويبدأون في الاستمتاع بأنشطة مثل الجولف والرقص وركوب الدراجات، وإذا كنت ملتزمًا بإعادة التأهيل، فقد يحدث هذا مبكرًا، وفي الأسبوع 12، من المحتمل أن تعاني من ألم أقل أو عدم وجود ألم أثناء أنشطتك النموذجية والتمارين الترفيهية.

الأسبوع 13 وما بعده

ستستمر ركبتك في التحسن تدريجياً بمرور الوقت، وسيقل الألم، حيث أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 3 أشهر للعودة إلى معظم الأنشطة و 6 أشهر إلى عام قبل أن تصبح ركبتك قوية ومرنة قدر الإمكان.

وفي هذه المرحلة من التعافي، يمكنك البدء في الاسترخاء، حيث أن هناك فرصة بنسبة 90 إلى 95 في المائة أن تدوم ركبتك 10 سنوات، وفرصة 80 إلى 85 في المائة أن تستمر 20 عامًا.

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