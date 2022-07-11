الجزر الأرجواني..القيمة الغذائية والفوائد للجسم

الجزر الأرجواني يجعل الأكل النباتي سهلاً وممتعًا من خلال تقديم جميع المكونات والوصفات التي تحتاجها لإعداد وجبات صحية في المنزل، ويدخل الجزر الأرجواني أيضًا في مجموعة من وصفات الإفطار والغداء والعشاء اللذيذة للاختيار من بينها كل أسبوع، وهو خيار رائع إذا كنت تبحث عن إضافة بعض التنوع إلى نظامك الغذائي.

وتلقي هذه المقالة نظرة فاحصة على الجزر الأرجواني، بما في ذلك كيفية استخدامه في الوصفات، ومن يجب أن يجربه، وما إذا كان له دور فعال في إنقاص الوزن.

ما هو الجزر الأرجواني ؟

الجزر الأرجواني يوفر مجموعة متنوعة من الوصفات، حيث يمكنك إعداد وصفات عشاء والعديد من وجبات الغداء والإفطار والوجبات الخفيفة لإنشاء قائمة خاصة بك.

وتشمل وجبات الجزر الأرجواني مجموعة متنوعة من المكونات الطازجة عالية الجودة مثل الفواكه والخضروات والحبوب والبقوليات والأعشاب والتوابل والصلصات، ولكن قد لا يتم تضمين بعض أساسيات الطهي مثل الملح والفلفل والزيت النباتي، لذلك ستحتاج إلى الحصول على تلك الأشياء المفيدة في مطبخك قبل الطهي.

وفي الحقيقة، جميع وجبات الجزر الأرجواني والوجبات الخفيفة نباتية، وهذا يجعل من الجزرالأرجواني خيارًا رائعًا لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا.

ولكن ضع في اعتبارك، أن الجزر الأرجواني قد لا يكون مناسبًا لأولئك الذين يتبعون أنماط الأكل التي تشمل عادةً البروتينات الحيوانية، مثل حمية باليو أو الكيتو، والخيارات محدودة أيضًا لخطط النظام الغذائي الأخرى مثل انخفاض الكربوهيدرات أو انخفاض الدهون.

هل يعمل الجزر الأرجواني على إنقاص الوزن ؟

ارتبطت الأنظمة الغذائية النباتية بالعديد من الفوائد الصحية المحتملة، فعلى سبيل المثال، تظهر الدراسات أن الأنظمة الغذائية النباتية قد تساعد في الحماية من بعض الحالات المزمنة، بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب.

ووفقًا لمراجعة تسع دراسات، يرتبط تناول المزيد من الفواكه والخضروات أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بالضعف الإدراكي والخرف، بالإضافة إلى ذلك، قد يساعدك التحول إلى نظام غذائي نباتي على إنقاص الوزن.

وفي مراجعة لـ 12 دراسة، فقد الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا ما معدله 4.4 رطل (2 كجم) أكثر من 18 أسبوعًا من غير النباتيين.

ويمكن أيضًا ربط الأنظمة الغذائية النباتية بمؤشر كتلة الجسم المنخفض (BMI)، ودهون أقل في البطن، وكتلة دهون أقل بشكل عام مقارنة بالأنظمة الغذائية غير النباتية.

وعلى الرغم من أن وجبات الجزر الأرجواني ليست موجهة خصيصًا لفقدان الوزن، إلا أن العديد من الوجبات النباتية منخفضة السعرات الحرارية، وعادةً ما تحتوي وجبات العشاء على 400-600 سعرة حرارية لكل وجبة، إلى جانب الكثير من ملء الأطعمة الكاملة.

الأسئلة المتكررة

هل يفقد الناس وزنهم من خلال تناول الجزر الأرجواني ؟

قد يفقد بعض الناس وزنهم أثناء تناول الجزر الأرجواني، ومع ذلك، فإن هذا الأمر يعتمد على العديد من العوامل المختلفة، فعلى سبيل المثال، ضع في اعتبارك الوجبات التي تختارها، وكيف يبدو نظامك الغذائي الحالي، ومستوى نشاطك، وما هي الأطعمة الأخرى التي تتناولها أثناء النهار.

هل الجزر الأرجواني صحي؟

جميع وجبات الجزر الأرجواني نباتية وتتميز بمجموعة من المكونات الغنية بالمغذيات، بما في ذلك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وعلى الرغم من أن وجبات الجزر الأرجواني يمكن أن تكون إضافة مغذية لنظام غذائي متوازن، إلا أن بعض الوجبات التي يتم تحضيرها تكون غنية نسبيًا بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات، لذلك تأكد من اختيار الأطباق بناءً على احتياجاتك الشخصية وتفضيلاتك.

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