الجلوس أكثر من 9 ساعات يومياً يعرّضك للموت المبكر

ممارسة الرياضة والنشاط البدني المستمر من المؤكد يفيد جسم الانسان، فالرياضة يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فهي تساعد على إبقاء جسدك رشيقا قويا بجانب الوقاية من الامراض أو المشاكلات الصحية التي تنتج عن قلة الحركة.

خطر الموت المبكر

ويرتبط النشاط البدني والرياضة بشكل كبير مع الصحة العامة للشخص وطول العمر، حيث إن تمارين الحركة الخفيفة والمشي يمكنها أن تقلل من خطر الوفاة وفق ما توصل إليه باحثون.

فيما حذر فريق بحثي من خطر الجلوس لمدة 9 ساعات ونصف الساعة يوميا دون إحتساب ساعات النوم، حيث أن حدوث ذلك كثيرا في فترة منتصف العمر يزيد من خطر التعرض للوفاة المبكر.

كيف يمكن تفادي الموت المبكر

وأكدت الدراسة التي قام بها الباحثون أن التمارين الرياضة حتى وإن كانت خفيفة أو اعتمد الشخص على المشي فقط فيمكنه أن يحدث فارقا كبيرا في الوقاية من مخاطر الوفاة المبكرة.

وبحتاج الشخص إلى ما يقارب 75 دقيقة كل أسبوع من التمارين متوسطة الشدة، أو 150 دقيقة من المشي أو التمارين الخفيفة للتخلص من مخاطر الوفاة المبكرة.

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