الجلوس في هذه الوضعية 5 دقائق يومياً يطيل عمرك

يعتبر الجلوس لفترات طويلة على المكتب من الأسباب الرئيسية التي تسبب آلام الكتف والضلوع، وربما يحاول البعض الوقوف كثيراً لتخفيف الألم أو الحركة في أنحاء المكتب ولكن الآن كشفت الأبحاث أن الجلوس في وضعية القرفصاء لمدة 5 دقائق فقط أثناء فترة العمل يعزز صحة جسمك ويطيل العمر.

وكشفت الأبحاث أن سكان مدينة هادزا في تنزانيا، والذي يشبه أسلوب حياتهم الموظفين الجالسين على المكاتب، لا يعانون من نفس المشاكل الصحية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والموت المبكر، وذلك لأنهم حتى حينما يستريحوا في وضعية القرفصاء فهذا يتطلب نشاط عضلي أكثر من الجلوس على الكرسي، حسب صحيفة "الغارديان " البريطانية.

وحظيت وضعية القرفصاء، أو الركوع على قدم واحدة أو قدمين، هذه الأيام بكثير من القبول بين المدربين بسبب فوائدها وتعزيزها لصحة القلب، كما تعتبر وضعية سحرية لتحسين وظائف الفخذين، والكتف، وحركة الفخذ والتي بدورها تحسن المشكلات المتعلقة بالسلسلة الحركية في الجسم مثل مشكلات الركبة والكوع.

وبعد وضعية الركوع يمكن للشخص العمل على المكتب مرة أخرى مع الشعور بمزيد من النشاط العضلي في الجسم، والذي بدوره يطيل العمر.

ويشير الخبراء إلى أنه على الرغم من أن الوقوف قد يكون أسهل، والركوع أو القرفصاء اثناء العمل يمكن أن يكونا مهمة شاقة في البداية، إلا أن استخدام هذه الوضعيات تدريجياً حتى الاعتياد عليها من شأنه أن يعزز الصحة العامة بقدر ملحوظ.

المزيد من الصحة والجمال:

9 نصائح لتجنب مخاطرالكورونا دون إيقاف ممارساتك اليومية

أهم 8 فيتامينات تناسب للمرأة

فوائد الخيار العديدة لصحة الجسم.. أهمها مكافحة الشيخوخة