الجيوب الكبيرة والمتعددة تغزو موضة ربيع وصيف 2023

لم يقتصر الأمر على مجرد بنطال بقصة كارغو بجيوب كبيرة ومتعددة، بل أن الموضة تطورت في ربيع وصيف عام 2023 لتصبح الجيوب ذات أهمية بالغة في جميع التصاميم وفي عواصم الموضة الأربعة من نيويورك حيث قدم المصممان مارك جايكوبس والمدير الإبداعي لدار فندي الإيطالية كيم جونز مجموعة ارتكزت فيها معظم التصاميم على الجيوب البارزة والمبالغ فيها مرورا بلندن حيث عرض المصمم ريكاردو تيشي مجموعة تضمن عدة إطلالات بجيوب كبيرة.

أما في ميلان فكل من ماكس مارا وفيرساتشيه قدم الجيوب بأسلوبه الخاص، وفي باريس كانت الجيوب حاضرة وبقوة في مجموعة العلامة ميو ميو.

تصاميم تضمنت الجيوب لكن بأسلوب عملي

عرضت دار ديزل خلال أسبوع ميلان لموضة ربيع وصيف 2023 العديد من التصاميم المزدانة بجيوب بارزة، كبيرة ومتعدةة ولكن بأسلوب عملي مناسب للإطلالات اليومية العملية وجاءت بتصاميم من قماش يسمى "أسيد ووش" وهي قماش دينيم بتاثير الغسيل بالكلور لتضارب لوني مذهل وننصحك باقتناء قطعة من هذه الصيحة التي عادت لتشق طريقها نحو موضة صيف 2023.

كذلك الأمر بالنسبة لميوشيا برادا فتصميم مجموعة ميو ميو بالنسبة لها دائما يكمن في البحث عن متطلبات الشباب في اليوم الحالي فعبرت عن هذا الأمر بتصاميم فريدة وعصرية من الجلد بالوان مختلفة بقصات جيوب ضخمة وعملية فهي مكانك الافضل لوضع حمولتك اليومية.



لاكوان سميث يقدم أسلوب السهرات ولكن مع جيوب أكثر

قدم المصمم الأمريكي الشاب مجموعته لربيع وصيف 2023 بأسلوب ريترو الثمانينيات بالملابس ذات القصات الكلاسيكية والجريئة جدا بفتحات كات اوت الثنى لتبرز معالم الجسد ولكن ما لفتنا هو حضور الكثير من التصاميم الإحتفالية التي تضمنت الجيوب المتعددة والبارزة، فقد عبر لاكوان عن رغبته بابتكار ملابس حفلات مريحة دون الحاجة إلى قيود الحقائب. تصميم باللون الوردي الغامق المائل إلى الفوشيا بجيبين أمامي وخلفي وإطلالة أخرى ببنطال جوغر بجيوب كبيرة أيضا.

مارك جايكوبس وكيم جونز يضيفان سحر الجيوب إلى التصاميم القديمة

رصدنا في سبتمبر الماضي أثناء انطلاق ماراثون عروض أزياء مجموعات صيف 2023 حقائب باغيت الأيقونية من فندي وقد عدلت بإضافة عدد كبير من الجيوب إضافة الى التصاميم الجميلة التي تزيت بالجيوب، ومنها الجاكيت السافاري باللون الأزرق التيفاني الذي جاب جميع مواصل التواصل الإجتماعي للحصول على إطلالة تريندي ومنتعشة وجديدة في هذا الصيف.

إيميلي راتاكاوسكي تتألق بإطلالة من ميو ميو

خلال عرض أزياء العلامة الإيطالية التي تمارس نشاطاتها التجارية في فرنسا ميو ميو حيث تعرض المصممة الإيطالية ميوشيا برادا تصاميمها، أطلت العارضة الأميريكية الأيقونية إيميلي راتاكاوسكي بإطلالة أنيقة بتوب علوي اببلون الأسود وتنورة جلدية فاخرة باللون العسلي الأنيق وبجيبين كبيرين.