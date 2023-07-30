تشارلوت تيلبوري تطلق أسهل منتج لترطيب الوجه على هيئة بخاخ مثالي للأجواء الحارة

تتربع مستحضرات ترطيب الوجه على قائمة أكثر المنتجات الضرورية لامتلاكها في فصل الصيف، حيث أن لها أهمية كبيرة نظرا للأيام الحارة التي نشهدها والتعرق الشديد الذي يؤثر على البشرة ولا سيما أننا نمارس الرياضة يوميا ونخرج ونتعرض للشمس في كثير من الاوقات بين العمل والنشاطات المختلفة خلال فصل الصيف.

ومن الإصدارات الجديدة التي ننصحك بتجربتها خلال هذا الصيف منتج العلامة البريطانية الأيقونية تشارلوت تيلبوري "ماجيك هيدراتور ميست" واحرصي على أن لا تهملي ترطيب وجهك صباحا ومساء في فصل الصيف.

خصائص مذهلة يتميز بها منتج تشارلوت تيلبوري الجديد

حين تظهر علامات الإرهاق والتعب والجفاف على البشرة تبرز الحاجة إلى مستحضر يحيي ويستحضر الأوكسجين إلى الوجه ليعزز توهجه ويرطبه.

تألقت فكرة ترطيب البشرة بالبخاخ الجديد من تشارلوت تيلبوري لتعمل على تعزيز البشرة لتصبح مرطبة مثل الإسفنجة، فتصبح البشرة سريعة الإمتصاص لأي مستحضرات تضعينها عليها من سيروم أو كريم وغيره.

يؤدي استخدام بخاخ الوجه قبل تطبيق بقية عادات ومنتجات العناية بالبشرة إلى تحسين أداء مستحضراتك إلى أقصى حد حتى تتتمتعي بنتائج واضحة وبشرة قوية ومرطبة أكثر.

يوفر بخاخ ترطيب الوجه " ماجيك إيدراياتير ميست" (MAGIC HYDRATOR MIST) من " شارلوت تلبوري " (Charlotte Tillbury) الذي يغذي البشرة بالأوكسجين عدة فوائد مهمة:

يساعد على إشراق وترطيب الوجه

يعزز البشرة بالأكسجين

يمنحنك بشرة ناعمة لإطلالة شابة دائمة

يحمي البشرة من التلوث.

متى يستخدم هذا المنتج؟

يفضل استخدام هذا المنتج بعد ممارسة أي نشاط نخسر فيه الكثير من الماء والترطيب الموجود في البشرة عن طريق التعرق، مثل التسوق خارجا أو المشي الصباحي في الأجواء الحارة أو الرياضة.

وذلك لأنه يساعد على إعادة تنشيط البشرة على الفور كما يوفر المساعدة على تقليل علامات الإرهاق بشكل واضح وزيادة قدرة البشرة على امتصاص مستحضرات العناية بها.

أنصح بتجربة هذا المنتج صباحا ومساء، وذلك للمساعدة على إنقاذ بشرتك من علامات الإجهاد وأضرار الشمس، إضافة إلى حمايتها من التلوث وتعزيز قدرتها على امتصاص مستحضرات العناية بشكل مثالي.