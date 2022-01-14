الحصول على النوم الجيد مهم جدًا..وهذه الأسباب

الحصول على النوم بشكل جيد ليلاً مهم للغاية لصحتك، وفي الواقع، إنه لا يقل أهمية عن اتباع نظام غذائي متوازن ومغذي وممارسة الرياضة.

وعلى الرغم من أن احتياجات النوم تختلف من شخص لآخر، إلا أن معظم البالغين يحتاجون إلى ما بين 7 و 9 ساعات من النوم في الليلة، ومع ذلك، فإن ما يصل إلى 35٪ من البالغين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم، حيث يمكن أن يعرض الحرمان من النوم صحتك وسلامتك للخطر، ولهذا السبب من الضروري أن تعطي الأولوية لنومك بشكل يومي.

أسباب الحصول على النوم الجيد ليلًا

قد يساعدك الحصول على النوم في الحفاظ على الوزن أو إنقاصه

ربطت العديد من الدراسات النوم القصير، والذي يُعرف بأنه النوم أقل من 7 ساعات في الليلة، مع زيادة خطر زيادة الوزن وارتفاع مؤشر كتلة الجسم، وفي الواقع، وجد تحليل عام 2020 أن البالغين الذين ينامون أقل من 7 ساعات في الليلة لديهم خطر هائل بنسبة 41٪ للإصابة بالسمنة، وفي الوقت نفسه، فإن النوم لفترة أطول لم يزيد من المخاطر.

وفي الواقع، يُعتقد أن تأثير النوم على زيادة الوزن يتأثر بالعديد من العوامل، بما في ذلك الهرمونات والتحفيز على ممارسة الرياضة، فعلى سبيل المثال، يؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة مستويات الجريلين وانخفاض مستويات اللبتين، والجريلين هو هرمون يجعلنا نشعر بالجوع بينما اللبتين يجعلنا نشعر بالشبع.

ولقد أظهرت الدراسات أن الأفراد المحرومين من النوم لديهم شهية أكبر ويميلون إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية، علاوة على ذلك، للتعويض عن نقص الطاقة، قد يجعلك الحرمان من النوم تتوق إلى الأطعمة التي تحتوي على نسبة أعلى من السكر والدهون، بسبب ارتفاع محتواها من السعرات الحرارية، لذلك قد يدعم إعطاء الأولوية للنوم وزن الجسم الصحي.

الحصول على النوم الجيد يحسن التركيز والإنتاجية

النوم مهم لجوانب مختلفة من وظائف المخ، حيث يتأثر الإدراك والتركيز والإنتاجية والأداء سلبًا بالحرمان من النوم، فمثلًا وجدت دراسة أن الأطباء الذين يعانون من ضعف متوسط وعالي جدًا مرتبط بالنوم كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن أخطاء طبية كبيرة سريريًا.

وبالمثل، يمكن أن يؤدي الحصول على قسط كاف من النوم إلى تحسين الأداء الأكاديمي لدى الأطفال والمراهقين والشباب، أخيرًا، ثبت أن النوم الجيد يحسن مهارات حل المشكلات ويعزز أداء الذاكرة لدى كل من الأطفال والبالغين.

الحصول على النوم الجيد يعزز الأداء الرياضي

ثبت أن النوم يعزز الأداء الرياضي، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن النوم الكافي يمكن أن يعزز المهارات الحركية الدقيقة ووقت رد الفعل والقوة العضلية والتحمل العضلي ومهارات حل المشكلات، علاوة على ذلك، قد يؤدي قلة النوم إلى زيادة خطر الإصابة وتقليل دافعك لممارسة الرياضة، لذا، قد يكون الحصول على قسط كافٍ من النوم هو الشيء الذي تحتاجه لنقل أدائك إلى المستوى التالي.

الحصول على النوم الجيد يقوي القلب

قد يؤدي انخفاض جودة النوم ومدته إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث وجدت إحدى التحليلات التي أجريت على 19 دراسة أن النوم أقل من 7 ساعات يوميًا أدى إلى زيادة خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 13٪، كما وجد تحليل آخر أنه مقارنة بساعات النوم 7، ارتبط كل انخفاض لمدة ساعة واحدة في النوم بزيادة خطر الإصابة بجميع الأسباب والوفيات وأمراض القلب.

علاوة على ذلك، يبدو أن قصر النوم يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، خاصة في أولئك الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي، وهي حالة تتميز بانقطاع التنفس أثناء النوم.

عدم الحصول على النوم الجيد يؤدي لخطر الإصابة بمرض السكري

يرتبط قصر النوم بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ومقاومة الأنسولين، وهو الوقت الذي لا يستطيع فيه جسمك استخدام هرمون الأنسولين بشكل صحيح.

وفي الواقع، وجد تحليل لـ36 دراسة في أكثر من مليون مشارك أن النوم القصير جدًا الذي يقل عن 5 ساعات والنوم القصير الذي يقل عن 6 ساعات يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 48٪ و 18٪ على التوالي.

أيضًا يُعتقد أن الحرمان من النوم يمكن أن يسبب تغيرات فسيولوجية مثل انخفاض حساسية الأنسولين، وزيادة الالتهاب، وتغيرات هرمون الجوع، فضلاً عن التغيرات السلوكية مثل سوء اتخاذ القرار وزيادة تناول الطعام، وكلها تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

قلة النوم مرتبطة بالاكتئاب

ترتبط مخاوف الصحة العقلية، مثل الاكتئاب، ارتباطًا وثيقًا بنوعية النوم السيئة واضطرابات النوم، حيث وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 2672 مشاركًا أن أولئك الذين يعانون من القلق والاكتئاب كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن درجات نوم أقل من أولئك الذين لا يعانون من القلق والاكتئاب.

الحصول على النوم الجيد يدعم جهاز المناعة

ثبت أن قلة النوم تضعف وظيفة المناعة، ففي إحدى الدراسات، كان المشاركون الذين ناموا أقل من 5 ساعات في الليلة أكثر عرضة للإصابة بنزلة برد بمقدار 4.5 مرة مقارنة بمن ناموا أكثر من 7 ساعات، وأولئك الذين ناموا 5-6 ساعات كانوا أكثر عرضة 4.24 مرة.

تشير بعض البيانات أيضًا إلى أن النوم المناسب قد يحسن استجابات الجسم المضاد للقاحات الإنفلونز، وفي الآونة الأخيرة، تظهر البيانات الأولية أن الحصول على قسط كافٍ من النوم قبل وبعد تلقي تطعيم كوفيد-19 قد يحسن فعالية اللقاح، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم هذا الاتصال المحتمل بشكل أفضل.

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