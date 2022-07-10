الحكة المهبلية..الأسباب وأفضل الطرق للعلاج في المنزل

الحكة المهبلية يمكن أن تكون أحد أعراض العديد من الحالات، كما يمكن أن يكون سبب الحكة شيء مثل جفاف المهبل أو المهيجات الكيميائية، مثل تلك الموجودة في الصابون المعطر، ويمكن أن تكون الحكة المهبلية أيضًا نتيجة عدوى الخميرة أو التهاب المهبل البكتيري أو العدوى المنقولة جنسيًا أو أي شيء آخر.

وفي الواقع، هناك العديد من العلاجات المنزلية لحكة المهبل، لكن العلاج الذي تختارينه سيعتمد على سبب الحكة، وفيما يلي سنتعرف على أسباب الحكة المهبلية الأكثر شيوعًا، إلى جانب أفضل طرق العلاج في المنزل.

أسباب الحكة المهبلية

غالبًا ما ترجع الحكة المهبلية إلى أحد الأسباب الشائعة التالية:

عدوى الخميرة: هناك احتمال أن تصابي بعدوى الخميرة في مرحلة ما من حياتك، وبخلاف الحكة، يمكن أن تتسبب عدوى الخميرة في الحصول على إفرازات سميكة بيضاء.

التهاب المهبل البكتيري: يحدث هذا الالتهاب عندما ينمو نوع معين من البكتيريا في المهبل، وغالبًا ما يكون التهاب المهبل البكتيري مصحوبًا برائحة، وحرق أثناء التبول، وإفرازات رمادية أو بيضاء أو خضراء.

جفاف المهبل: هذا أحد أعراض العديد من الحالات، حيث يمكن أن يتسبب في شعور المهبل بالحكة في الداخل، كما يمكن أن يسبب أيضًا عدم الراحة أثناء ممارسة الجنس.

التعرض للمهيجات: يمكن للمواد الكيميائية المزعجة أن تهيج الجلد وتسبب حكة في المهبل، لهذا السبب يوصى بتجنب استخدام أي شيء آخر غير الماء لغسل الفرج.

أمراض الجلد: غالبًا ما تؤدي الأكزيما والصدفية والجلد الجاف إلى الحكة المهبلية، كما يمكن أن تؤثر على منطقة العانة والجلد حول الفرج.

الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي: يمكن أن يسبب عدد من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي الحكة المهبلية، وتشمل الثآليل التناسلية، السيلان، الهربس التناسلي، وقمل العانة وغيرها من الحالات الأخرى.

أفضل العلاجات المنزلية للحكة المهبلية

صودا الخبز

يمكن أن تعالج حمامات صودا الخبز التهابات الخميرة بالإضافة إلى بعض حالات الحكة الجلدية، حيث وفقًا لدراسة أجريت عام 2012، فإن صودا الخبز لها تأثيرات مضادة للفطريات، كما وجدت دراسة أجريت عام 2014 أن صودا الخبز تقتل خلايا المبيضات، وهي نفس الخلايا التي تسبب التهابات الخميرة.

وتوصي مؤسسة الأكزيما الوطنية بإضافة 1/4 كوب من صودا الخبز إلى الحمام، أو تحويلها إلى عجينة وتطبيقها على البشرة لعلاج الأكزيما.

الزبادي اليوناني

الزبادي اليوناني هو علاج منزلي شائع لعدوى الخميرة، حيث يعزز زبادي البروبيوتيك نمو البكتيريا الجيدة في المهبل، ويمكن لهذه البكتيريا أن تقتل بعض الخميرة وتحافظ على صحة المهبل.

الملابس الداخلية القطنية

الملابس الداخلية القطنية مفيدة إذا كان لديك أي نوع من الانزعاج المهبلي، حيث أن الملابس الداخلية القطنية قابلة للتنفس، مما يعني أنها تسمح بمرور الهواء ويمكن أن تساعد في تقليل حالات الحكة الجلدية.

وقد يمنع ارتداء الملابس الداخلية القطنية بنسبة 100 في المائة عدوى الخميرة، حيث تنمو الخميرة في المناطق التي لا يتم تهويتها جيدًا.

خل التفاح

إذا كنت تبحثين على الإنترنت عن كيفية تخفيف الحكة المهبلية ، فمن المحتمل أن تجدِ خل التفاح مدرجًا على أنه علاج لهذه الحالات، حيث يعتقد الكثير من الناس أن إضافة خل التفاح إلى حمامك يمكن أن يهدئ عدوى الخميرة، كما إنه أيضًا علاج منزلي شائع لحكة البشرة.

مكملات البروبيوتيك

البكتيريا ضرورية لصحة المهبل، ويمكن أن تزيد البروبيوتيك من البكتيريا الجيدة في المهبل، ويمكنك العثور على مكملات البروبيوتيك، مثل الكبسولات والمقويات، في الصيدلية، حيث تعزز هذه نمو البكتيريا الصحية والمفيدة في المهبل والأمعاء.

كريم مضاد للفطريات

إذا كانت عدوى الخميرة تسبب لك الانزعاج، فهناك العديد من الكريمات المضادة للفطريات التي لا تستلزم وصفة طبية والتي يمكن أن تجلب لك الراحة، حيث تقتل هذه الكريمات المضادة للفطريات الخميرة، وهو ما يعمل على تهدئة الحكة المهبلية، كما يمكن أن تأتي أيضًا في شكل تحاميل مهبلية يتم إدخالها في المهبل.

كريم الكورتيزون

إذا كنت تشعرين بالحكة بعد حلق شعر العانة، فقد يكون كريم الكورتيزون هو أفضل ما لديك، حيث يمكن استخدام هذا أيضًا لعلاج الأكزيما وأمراض الجلد التحسسية وبعض الطفح الجلدي، ويقلل من الحكة ويهدئها.

النظافة

ممارسة النظافة المهبلية الجيدة تحافظ على المهبل، لذلك كل ما عليك فعله هو غسل الجزء الخارجي من المهبل ببعض الماء الدافئ، ولا تستخدمي الصابون المعطر أو المواد الهلامية أو المنظفات.

متى يجب زيارة الطبيب ؟

غالبًا ما يمكن علاج الحكة المهبلية عن طريق العلاجات المنزلية، ولكن قد تضطرين إلى زيارة الطبيب إذا كانت لديك أعراض معينة، وتشمل هذه الأعراض:

رائحة كريهة

ألم أو حرق أثناء ممارسة الجنس أو التبول

ألم في منطقة الأعضاء التناسلية أو منطقة الحوض

احمرار أو تورم في الأعضاء التناسلية

بثور أو بقع غريبة على الفرج

إفرازات مهبلية غير عادية

وعادةً ما يسأل طبيبك عن أعراضك ويلقي نظرة على تاريخك الطبي، وقد يجري فحصًا للحوض يتضمن فحص الفرج والمهبل، ومن خلال هذه الإجراءات يتم وصف العلاج المناسب لك للتخلص من الحكة المهبلية.

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