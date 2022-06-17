الحليب الخام..هل فوائده تفوق المخاطر ؟

الحليب الخام يقال بأن له فوائد صحية وتغذوية فائقة وأن البسترة تقضي على هذه المزايا، ومع ذلك، يختلف خبراء الصحة حول هذا الأمر، وفي الغالب دائمًا ما ينصحون بعدم استهلاكه.

ويعد الحليب بشكل عام طعام مغذي يوفر البروتين والفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية، وقبل إدخال البسترة في أوائل إلى منتصف القرن العشرين، تم استهلاك جميع الحليب بشكله الخام، وفي حالته الطبيعية غير المعالجة.

ومع تزايد شعبية الأطعمة الطبيعية والمحلية من مصادر زراعية والتصور بأن الحليب الخام أكثر صحة، فإن استهلاكه آخذ في الازدياد، لذلك سنتحدث من خلال هذه المقالة بشكل مفصل عن الأدلة لتحديد فوائد ومخاطر شرب الحليب الخام.

ما هو الحليب الخام ؟

هو الحليب الخام الذي لم يتم بسترته أو معالجته، ويأتي في المقام الأول من الأبقار ومن الماعز أو الأغنام أو حتى الإبل، كما يمكن استخدامه لصنع مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الجبن والزبادي والآيس كريم، ويقدر أن 1٪ من الأمريكيين يشربون الحليب الخام بانتظام.

ما هي عملية البسترة؟

تتضمن البسترة تسخين الحليب لقتل البكتيريا والخمائر، وتزيد العملية أيضًا من مدة صلاحية المنتج، والطريقة الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة اليوم هي البسترة قصيرة الوقت عالية الحرارة، والتي تتضمن تسخين الحليب إلى 161 درجة فهرنهايت على الأقل لمدة 15 ثانية.

طريقة أخرى شائعة تستخدم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا، وتتضمن تسخين الحليب الخام إلى 145 درجة فهرنهايت (63 درجة مئوية) لمدة 30 دقيقة.

وأيضًا يوجد المعالجة فائقة الحرارة (UHT) التي يتم فيها تسخين الحليب إلى 275 درجة فهرنهايت (135 درجة مئوية) لبضع ثوان، ويستهلك هذا الحليب في بعض البلدان الأوروبية.

والطريقة الرئيسية تحافظ على الحليب طازجًا لمدة 2-3 أسابيع، بينما تمدد طريقة المعالجة فائقة الحرارة تصل فيها مدة الصلاحية حتى 9 أشهر، وغالبًا ما يكون الحليب المبستر متجانسًا أيضًا، وهي عملية ممارسة ضغط شديد لتفريق الأحماض الدهنية بشكل متساوٍ، مما يحسن المظهر والمذاق.

الادعاءات الشائعة حول فوائد الحليب الخام

يتم المجادلة حول الحليب الخام بأنه طعام طبيعي كامل يحتوي على المزيد من الأحماض الأمينية ومضادات الميكروبات والفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية أكثر من الحليب المبستر، ويقال أيضًا أنه خيار أفضل لأولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز والربو وأمراض المناعة الذاتية والحساسية.

ولقد تم إدخال البسترة استجابة لوباء السل البقري في الولايات المتحدة وأوروبا في أوائل القرن العشرين، حيث توفي ما يقدر بنحو 65000 شخص على مدى 25 عامًا من استهلاك منتجات الألبان الملوثة،ولكن من ناحية أخرى يقول البعض عن الحليب الخام بأن العديد من البكتيريا الضارة التي تدمرها البسترة، مثل السل، لم تعد مشكلة وأن البسترة لم تعد تخدم غرضًا، علاوة على ذلك، يؤكد البعض أن عملية التدفئة أثناء البسترة تقلل من التغذية الإجمالية والفوائد الصحية للحليب، ومع ذلك، فإن معظم هذه الادعاءات لا يدعمها العلم، وسنتعرف على المزيد فيما يلي.

يحتوي الحليب المبستر على عناصر غذائية أقل

لا تؤدي بسترة الحليب إلى فقدان كبير للفيتامينات أو الكربوهيدرات أو المعادن أو الدهون، حيث وجد تحليل شامل لـ 40 دراسة خسائر طفيفة فقط في الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء B1 و B6 و B9 و B12 و C، وبالنظر إلى المستويات المنخفضة بالفعل من هذه العناصر الغذائية في الحليب، كانت هذه الخسائر غير مهمة.

علاوة على ذلك، قد يكون من السهل تعويض أي خسائر في أي مكان آخر من نظامك الغذائي، حيث تنتشر هذه الفيتامينات وتوجد في العديد من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، إلى جانب أن مستويات الفيتامينات A و D و E و K القابلة للذوبان في الدهون تنخفض بشكل طفيف أثناء البسترة.

الحليب المبستر يقلل الأحماض الدهنية

لم تجد الدراسات أي اختلافات كبيرة في ملامح الأحماض الدهنية للحليب الخام والمبستر، على الرغم من أن البسترة قد تزيد من قابلية هضم الأحماض الدهنية، حيث في إحدى الدراسات، تم جمع 12 عينة من حليب البقر من مصنع ألبان واحد وتم تقسيمها إلى خام ومبسترة ومعالجة بالأشعة فوق البنفسجية، وأظهرت المقارنات بين المجموعات الثلاث عدم وجود اختلافات كبيرة في العناصر الغذائية الرئيسية أو الأحماض الدهنية.

الحليب المبستر يدمر البروتينات

كوب واحد (245 جرامًا) من الحليب المبستر يحتوي على 8.26 جرامًا من البروتين، وحوالي 80٪ من بروتين الحليب عبارة عن كازين، بينما 20٪ المتبقية هي مصل اللبن، وقد تساعد هذه في نمو العضلات، وتحسين مقاومة الأنسولين، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وفي الواقع، لا يقلل بسترة الحليب من مستويات الكازين، لأن هذا النوع من البروتين مستقر الحرارة، في حين أن بروتين مصل اللبن أكثر عرضة لتلف الحرارة، لذلك يبدو أن البسترة لها تأثير ضئيل على قابلية هضمه وتكوينه الغذائي.

الحليب الخام يحمي من الحساسية والربو

تحدث حساسية بروتين الحليب في 2-3٪ من الأطفال الذين يعيشون في البلدان المتقدمة خلال أول 12 شهرًا من حياتهم، و80-90٪ من الحالات يتم حلها تلقائيًا بحلول سن 3، ولقد وجدت دراسة أجريت في المستشفى على خمسة أطفال يعانون من حساسية حليب البقر المشخصة أن الحليب المبستر والمتجانس والخام تسبب في استجابات تحسسية مماثلة، ومع ذلك، فقد ارتبط الحليب الخام بانخفاض خطر الإصابة بالربو والأكزيما والحساسية في مرحلة الطفولة.

الحليب الخام أفضل للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز

اللاكتوز هو سكر الحليب، حيث يتم هضمه بواسطة إنزيم اللاكتاز الذي ينتج في أمعائك الدقيقة، وبعض الناس لا يصنعون ما يكفي من اللاكتاز، مما يترك اللاكتوز غير المهضوم يتخمر في الأمعاء، وهذا يسبب انتفاخ في البطن وتشنجات وإسهال.

ويحتوي الحليب الخام والمبستر على كميات مماثلة من اللاكتوز، ومع ذلك، يحتوي الحليب الخام على بكتيريا Lactobacillus المنتجة للاكتاز، والتي يتم تدميرها أثناء البسترة، وهذا من الناحية النظرية، يجب أن يحسن هضم اللاكتوز لدى شاربي الحليب الخام.

ومع ذلك، في دراسة عمياء، شرب 16 بالغًا يعانون من عدم تحمل اللاكتوز المبلغ عنه ذاتيًا حليب الصويا الخام أو المبستر لمدة ثلاث فترات مدتها 8 أيام بترتيب عشوائي، تفصلها فترات راحة لمدة أسبوع واحد، ولم يتم العثور على اختلافات في أعراض الجهاز الهضمي بين الحليب الخام والمبستر.

يحتوي الحليب الخام على المزيد من مضادات الميكروبات

الحليب غني بمضادات الميكروبات، بما في ذلك اللاكتوفيرين، والغلوبولين المناعي، والليزوزيم، واللاكتوبيروكسيداز، والبكتيريوسينات، والسكريات القليلة، وأكسيداز الزانثين، حيث إنها تساعد في السيطرة على الميكروبات الضارة وتأخير تلف الحليب.

وفي الحقيقة، يتم تقليل نشاطهم عند تبريد الحليب، بغض النظر عما إذا كان خامًا أو مبسترًا، ولكن تقلل بسترة الحليب من نشاط اللاكتوبيروكسيداز بحوالي 30٪. ومع ذلك، تظل مضادات الميكروبات الأخرى دون تغيير في الغالب.

ما هي مخاطر شرب الحليب الخام ؟

نظرًا لدرجة الحموضة المحايدة والمحتويات الغذائية والمائية العالية، يعد الحليب أرضًا مثالية للتغذية للبكتيريا، رغم أن الحليب أساسًا يأتي من بيئة معقمة داخل الحيوان، ولكن منذ لحظة حلب الحيوان، تبدأ احتمالية التلوث من خلال الجلد والبراز ومعدات الحلب والمناولة والتخزين، ولا يمكن رؤية التلوث بالعين المجردة وغالبًا ما لا يمكن اكتشافه حتى يصبح النمو كبيرًا.

ويتم تدمير معظم البكتيريا ولكن ليس بالضرورة كلها أثناء البسترة، وتشير الدراسات إلى أن الحليب الخام يحتوي على كميات من البكتيريا الضارة والمدخلة أعلى بكثير من الحليب المبستر، حيث يساعد الحفاظ على تبريد الحليب في قمع نمو البكتيريا، بغض النظر عما إذا كانت خامًا أو مبستر.

البكتيريا والأعراض

البكتيريا الضارة التي قد تكون موجودة في الحليب مثل السالمونيلا، ويمكن مقارنة أعراض العدوى بأعراض الأمراض الأخرى المنقولة بالغذاء وتشمل القيء والإسهال والجفاف والصداع وآلام البطن والغثيان والحمى، ويمكن أن تسبب هذه البكتيريا أيضًا حالات خطيرة، مثل متلازمة غيلان باري، ومتلازمة انحلال الدم اليوريمي، والإجهاض، والتهاب المفاصل التفاعلي، والأمراض الالتهابية المزمنة، ونادرًا الموت.

من هو الأكثر عرضة للخطر ؟

يمكن أن يكون أي شخص عرضة للإصابة إذا كان الحليب الذي يستهلكه يحتوي على بكتيريا ضارة، ومع ذلك، فإن الخطر أكبر بالنسبة للحوامل والأطفال وكبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، حيث أن أكثر من نصف جميع حالات تفشي الأمراض المرتبطة بالحليب الخام شملت طفلًا واحدًا على الأقل دون سن 5.

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