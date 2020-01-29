الحل النهائي لمعالجة رائحة الرطوبة في المنزل

تشكل رائحة الرطوبة في خزانة الملابس مشكلة تواجهها الكثير من النساء. وهي تزعجهن لأنها تنتقل غالباً إلى تلك الملابس. ولكن ما لا يعلمه الكثير من الأشخاص هو أنه يمكن التخلص من هذه المشكلة بسهولة. ولهذا يكفي القيام بهذه الخطوات السهلة:

ضعي القليل من بيكربونات الصودا في كوب أو في مخروط تصنعينه من الورق، وضعي الكوب أو المخروط داخل الخزانة.

وفي حال لاحظت أن رائحة الرطوبة لم تزل تماماً خلال أسبوعين فهذا يعني أن عليك تبديل كمية البيكربونات بكمية أخرى.

ويمكنك اللجوء إلى هذه الحيلة أيضاً لعلاج المشكلة نفسها في أي مكان يعاني من الرطوبة في منزلك.

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