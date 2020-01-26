8 أفكار لتصميم مطبخ حديث ومعاصر

يعتبر المطبخ من أهم الأماكن في المنزل، لذا يجب تصميمه بشكل عصري ومريح، يعطي ربة الأسرة وباقي أفراد العائلة شعورا أكثر راحة، ومن أكثر الأنماط المنتشرة في عالم تصميمات المطابخ والتي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة هي الأنماط الحديثة والمبتكرة، والمفضلة جدًا لأصحاب الشخصيات العملية. وهنا نستعرض مجموعة من الأفكار التصميمية الحديثة.

الأسطح الملساء والناعمة

هي واحدة من أشهر اللمسات التي تميز النمط العصري لمطبخك، لذلك حاول اختيار خامات مناسبة لتصميم الأسطح حتى تتناسب مع تصميم مطبخك.

الأسطح اللامعة والملونة

هي واحدة من أكثر التصاميم التي تميز النمط العصري في المطابخ، ويمكنك اختيارها من السيراميك أو الرخام على حسب ما تفضل من الخامات.

عناصر الراحة

من أهم سمات المطبخ المعاصر هي العملية لذلك احرص دائمًا على توافر عناصر العملية والراحة لكل ركن من أركان المطبخ.

الإضاءة المناسبة

عليك بالاستعانة بالإضاءة المناسبة لتصميم مطبخك حتى تتيح لك إضاءة كل تفاصيل الجمال بداخله.

الأغراض المختلفة

في المطبخ الحديث يمكنك الاستعانة بأغراض مطبخك المختلفة واستخدامها بطريقة ذكية في وضع لمسة ديكورات مختلفة داخل المطبخ.

لمسات مفضلة

الأستانلس من اللمسات المفضلة لتصميم الأسطح في مطبخك الحديث ويعتبر من الإضافات المميزة في المطبخ الحديث.

الأدوات الخشبية

أدوات المطبخ الخشبية من الأدوات العملية جدًا التي ننصحك باستخدامها في مطبخك الحديث.

الألوان الفاتحة

في نمط المطبخ الحديث والمعاصر معروف دائمًا أن الألوان الفاتحة والجريئة هي أساس التصميم المعاصر للمطابخ، والتي تمنح مزيدا من الجمالية.

الأرفف المكشوفة

تعد من أشهر اللمسات المعروفة في تصميم المطبخ الحديث، إذ يسهل تخزين المواد بصورة تمنح المطبخ مزيدا من العملية.