نصائح قبل استخدام مناشف المطبخ والحمام

- يجب غسل المناشف قبل استخدامها من خلال نقعها فى محلول من الماء والخل الأبيض حتى يحافظ على ثبات صبغة الألوان، ثم غسلها وتجفيفها وفقا لتوجيهات الشركة المصنعة قبل الاستخدام الأول.

- غسل جميع المناشف باستمرار بمعدل مرتين أسبوعياً على الأقل، لكن إذا كان هناك فرد مريض بالعائلة، فينبغي زيادة عدد مرات الغسيل، مع المحافظة على درجة حرارة الماء فوق 60 درجة مئوية عند غسلها بغية قتل فيروسات الأنفلونزا وغيرها من الفيروسات الخطيرة.

- عدم مشاركة المناشف مع شخص آخر من أفراد العائلة، كما يجب تجفيف المنشفة جيدا قبل وضعها في الغسالة حتى لا تتكاثر البكتيريا داخلها بفعل الرطوبة.

- شراء المناشف المناسبة، إذ يجب أن تكون مصنوعة من القطن بنسبة 100 في المئة .

- تنظيف مناشف الوجه بعد كل استخدام لتتجنب دخول البكتيريا إلى مسام الوجه الحساسة.

- غسل المناشف لوحدها، ومنفصلة عن غيرها من الأقمشة مثل الملابس أو الملايات، لأن الملابس العادية عادة لاتحتاج إلى الغسيل في درجة حرارة عالية.

- يجب الحذر عند استخدام المناشف في الفنادق والأماكن العامة والتأكد من نظافتها.

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