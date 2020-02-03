الحمص الأخضر "الحاملة": فوائدها لخسارة الوزن والصحة

الحاملة من فصيلةِ القطانيّات وتشتهرُ منطقة البحر الأبيض المتوسّط وإيطاليا بزراعتها، وقد أطلق عليها هذا الاسم لأنّها تحملُ حبّات الحمّص الأخضر، وللحاملة فوائدُ جمّة، كما تعتبرُ غذاءً متكاملاً،؛ بسبب احتوائها على نسبٍ عالية من الفيتامينات، والأملاح المعدنيّة، والعناصر مثل: الحديد، والكالسيوم، والفسفور، والكبريت، والألياف، والكربوهيدرات، والبروتين، والدهون غير الضارّة

لكل محبي الحمص الأخضر "الحاملة" تعرّف في هذا المقال أهم فوائدها الصحية:

1- يعتبر من الأغذية التي تساعد في تخفيف الوزن وذلك لأنه غني بالألياف الغذائية المشبعة.

2- يحتوي على حمض الفوليك الذي يحمي الجنين من الإصابة بالتشوهات الخلقية.

3- يغني النباتيين عن اللحوم وذلك لأنه غني بالبروتين اللازم النباتي .

4- يساعد في تفتيت حصى الكلي.

5- يقلل من الكوليسترول الضار في الدم .

6- يحفز عمل الجهاز المناعي .

7- يوازن سكر الدم لمرضى السكري .

8- يحسن عملية الهضم ويعالج الإمساك .

من الحميات التي أثبتت جدواها وفاعليتها في إنقاص الوزن وفي وقت قاسي، هي ما يعرف بـ"رجيم الحاملة"، وهو:

وجبة الفطور:

1- ابدأي بشرب كوبين من الماء بدرجة حرارة الغرفة.

2- ثم اشربي كوباً من النسكافيه ولكن دون إضافة سكر أو قومي بإضافة سكر الريجيم

3- تناولي على الفطور شريحتين من التوست الأسمر أو رغيف خبز أسمر صغير مع قطعة صغيرة بحجم ملعقة طعام من اللبنة.

5- تناولي ثمرة خيار أو خس.

6- بعد نصف تقريباً أو ساعة تناولي علبة زبادي صغيرة خالية الدسم.

الوجبة الخفيفة رقم (1):

- ثمرة فاكهة كبيرة أو ثمرتان مثل "موز أو تفاحة".

وجبة الغداء

- اشربي كوبين من الماء أولاً، ثم تناولي 3 كاسات حجم كبير من الحاملة (يفضل عدم وضع الملح والفلفل).

الوجبة الخفيفة رقم (2):

كوب من الشاي الأخضر ويمكنك تناول حفنة من المكسرات النيئة "جوز، لوز، زبيب، كاجو".

وجبة العشاء:

- اشربي كوبين من الماء، ثم تناولي 3 كاسات حجم كبير من الحاملة (يفضل عدم وضع الملح والفلفل).