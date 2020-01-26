الفوائد الصحية للبرتقال

البرتقال من الفواكه الحمضية مشهورة في موسم الشتاء ومحببة لمعظمنا والمعروفة بمحتواها الغني من مضادات الأكسدة التي تساعد العناية بجمال البشرة والحفاظ على رطوبتها، وتعتبر مصدراً غنياً جداً بالعديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية:

1. البرتقال يحتوي على المواد الكيميائية النباتية التي تحمي من مرض السرطان:

البرتقال غني في limonoids، وثبت قدرته في مكافحة عدد من أنواع السرطان بما في ذلك الجلد والرئة والثدي والمعدة والقولون.

2. عصير البرتقال يمكن أن يساعد في منع أمراض الكلى:

شرب عصير البرتقال بانتظام يمنع أمراض الكلى ويقلل من مخاطر حصى الكلى.

3. البرتقال يحارب سرطان الكبد، وفقا لدراسات:

ووفقا لدراستين في اليابان تناول البرتقال يقلل الإصابة بسرطان الكبد. قد يكون هذا يرجع ذلك جزئيا إلى مركبات الفيتامين المعروف بالكاروتينات.

4. البرتقال يخفض نسبة الكوليسترول:

البرتقال يحتوي على الألياف القابلة للذوبان، والبرتقال مفيدة في خفض نسبة الكوليسترول.

5- التقليل من علامات الشيخوخة والتجاعيد:

من خلال غسل الوجه بعصير البرتقال المخفف بالماء لأن الفيتامين سي يحتوي على مادة الكولاجين المسؤولة عن تجديد خلايا البشرة واستعادة مرونتها.

6. يقلل من خطر الأمراض:

البرتقال مليئة فيتامين C، الذي يحمي الخلايا من خلال تحييد الجذور الحرة. الجذور الحرة تسبب الأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب.

7. إزالة حب الشباب وآثاره:

حيث يمكن تطبيق ماسك عصير البرتقال والليمون والنعناع عن طريقة خلط المكونات وفرك الوجه بالخليط لمدة نصف ساعة ثم غسله بالماء الفاتر.