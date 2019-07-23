الحمل يتصدر.. هذه هي أكثر الأبراج أنانية في العلاقات

من الطبيعي أن يحب كل شخص نفسه، ولكن دون أن يصل الأمر إلى حد الأنانية الشديدة، وخاصة في العلاقات.

فالعلاقات قائمة على الأخذ والعطاء واهتمام كلا الشريكين باحتياجات بعضهما البعض، ولكن مجلة "إيليت" تكشف عن أكثر الأبراج أنانية في العلاقات.

الحمل

في حين أن برج الحمل تميز بشخصيته القيادية، إلا أنه عادة ما يركز على أهدافه ومصالحه الخاصة، ويحب أن يكون هو صاحب الأولوية دون الاكتراث للآخرين، وخاصة في العلاقة.

القوس

القوس مغامر ويحب الاستكشاف، كما يتميز بحيويته، ولكن روحه الحرة تجعله لا يركز على احتياجات الأخرين، لأنه يحب التقدم دائمًا، حتى ولو على حساب الشريك في معظم الأحيان.

الأسد

على الرغم من أن الأسد قيادي واجتماعي بطبيعته، إلا أنه يحب فعل الأمور على طريقته الخاصة ويعد من أكثر الأبراج المغرورة، فتكون احتياجاته هي صاحبة الأولوية، كما دائمًا ما يريد الحصول على ما يريده من اهتمام.

الدلو

في حين أن الدلو قد يبدو أنانيًا من الخارج، إلا أنه ذو جانب أناني للغاية، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات، حيث يسعى دائمًا لأن تسير مختلف الأمور في العلاقة على هواه، ويستخدم دهاءه في ذلك حتى لا يبدو أنانيًا، وذلك لأنه عادة ما يميل إلى التلاعب بالشريك حتى لا يظهر بصورة سيئة.

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