الخرف الجبهي الصدغي: الأنواع، الأعراض، العلاج

الخرف الجبهي الصدغي Frontotemporal dementia هو مرض نادر الحدوث، وهو شبيه بمرض الزهايمر، لكن أعراضه أشمل واوسع ويصيب الفئة العمرية الأصغر في السن بحيث تكون أكثر الإصابات ما بين 45 - 65 سنة، أما مرض الزهايمر يصيب الفئة العمرية فوق الـ 60 سنة.

مرض الخرف الجبهي الصدغي هو نوع من الاضطرابات التي تصيب فصي الدماغ الجبهي والصدغي، وهو مرض عصبي يعيق قدراته الإدراكية ويمنعه من الكلام.

أنواع الخرف الجبهي الصدغي

الحبسة التقدمية الأولية: الحبسة التقدمية الأولية هذا النوع يؤثر على قدرة الشخص على التواصل والكلام وفهم الآخرين، وضعف في المهارات اللغوية.

الخرف الجبهي الصدغي متغير السلوك: الخرف الجبهي الصدغي متغير السلوك هذا النوع قد يؤثر على شخصية المريض وسلوكياته، مثل القيام بتصرفات أو إظهار مشاعر غير مناسبة للمواقف.

اضطرابات الحركة: اضطرابات الحركة قد يصاب الفرد بنوعين من اضطرابات الحركة عندما تتأثر أجزاء المخ المسؤولة عن الحركة، وهما الشلل فوق النووي التقدمي والتنكس القشري القاعدي، تؤثر هذه الاضطرابات على التوازن وقوة العضلات، وكما أن اضطرابات الحركة تؤثر على الذاكرة والقدرات المعرفية، والسلوك، والقدرة على التفكير والمهارات اللغوية.

أعراض الخرف الجبهي الصدغي

أعراض الخرف الجبهي الصدغي السلوكية

فقدان الدافع والاهتمام بالأنشطة الاجتماعية.

قلة تعبيرات الوجه مع تغير المشاعر مثل السعادة، الفرح، أو الحزن، أو الغضب.

السلوكيات القهرية أو تكرار سلوك معين مرارًا وتكرارًا.

صعوبة في التفكير.

عدم القدرة على التخطيط والحكم الصائب على الأشياء.

قلة النظافة الشخصية.

الإفراط في تناول الطعام وخاصة الطعام الغير صحي.

غياب في القدرة على ضبط النفس والتحكم فيها.

التصرف بطريقة اندفاعية ومتهورة بأسلوب غير لائق.

القيام بتصرفات محرجة وغير لائقة.

فقدان في القدرة على التفاعل مع الآخرين.

تجنب المواقف الاجتماعية.

التصرف بطريقة أنانية دون مراعاة مشاعر الآخرين أو التعاطف معهم.

اللامبالاة.

أعراض الخرف الجبهي الصدغي في النطق واللغة

صعوبة في الكتابة والقراء.

التحدث بطريقة بطيئة.

صعوبة التحدث وفهم الكلام أو الصمت.

عدم القدرة على إصدار الصوت الصحيح عند نطق الكلمات.

صعوبة في انتقاء كلمات مناسبة عند التحدث.

استخدام كلمات وعبارات في غير موضعها الصحيح.

إعادة الكلمات أو العبارات عند سماعها.

أعراض الخرف الجبهي الصدغي الأخرى

فقدان في الذاكرة.

تقلبات في المزاج.

تصلب في العضلات والضعف العام.

فقدان في التناسق الحركي.

مضاعفات الخرف الجبهي الصدغي

الأرق والتوتر.

مشاكل في التنفس أثناء النوم.

متلازمة تململ الساقين.

تغيير في طريقة المشي ووضعية الجسم مما يؤدي إلى السقوط.

زيادة في الرغبة الجنسية.

اضطرابات في الأكل.

الإصابة بعدوى.

صعوبة في البلع والمضغ.

سلس البراز والبول.

علاج الخرف الجبهي الصدغي

لا يوجد علاج نهائي لمرض الخرف الجبهي الصدغي حتى الآن، ولا يوجد أيضاً أدوية مخصصة لعلاج الخرف الجبهي الصدغي، أو حتى أي وسيلة لتساعد في إبطاء أو إيقاف تقدم مرض الخرف الجبهي الصدغي؛ ويقتصر علاج الخرف الجبهي الصدغي على التخفيف من الأعراض المذكورة سابقاً والسيطرة عليها قدر الإمكان.

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