3 أشياء يمكن أن تقتل ذاكرتك

الالتهابات المزمنة، نقص فيتامين ب12، والاجهاد يمكن أن يسببوا خسارة الذاكرة

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وفقا لدراسة جديدة عن الاعصاب، يمكن لفيروس الهربس أن يترك أكثر من مجرد قرحة برد، فالهربس وفقا للاطباء يمكن أن يؤثر أيضا على الذاكرة.

في الحقيقة، الاشخاص الذين يعانون من الفيروس والامراض البكتيرية المزمنة والالتهابات الفيروسية كانوا الاقل تسجيلا للنقاط في اختبار الذاكرة بنسبة 26 بالمائة مقارنة مع الاشخاص الذين لم يكونوا معرضين للالتهابات.

الالتهابات.

يمكن للالتهابات المزمنة طويلة الامد أن تهدد جهاز المناعة وتتلف الاوعية الدموية التي تذهب الى الدماغ، وفقا لمؤلفة الدراسة ميرا كاتان، خبيرة اعصاب من المركز الطبي في جامعة كولومبيا. والنتيجة: تراجع في القدرة الذهنية. وبالرغم من أن طريقة كبح التباعات السلبية لتراجع الذاكرة غير واضح إلا أن تناول الادوية المضادة للالتهابات الفيروسية يمكن أن يقلل من المخاطر وفقا لكاتان. ولا يعد الهربس الشيء الوحيد الغريب الذي يمكن أن يتلاعب بالذاكرة. اذا كنت تشعر بالضبابية، يمكن لعاملان أخران أن يسببا نفس النتائج الضارة.

نقص فيتامين ب 12

وفقا لدراسة اجريت في جامعة راش، تبين بأن تراجع فيتامين ب12 في الجسم يمكن أن يرتبط بتراجع القدرة الادراكية خلال فترة 6 سنوات. ويعتقد العلماء بأن نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يؤدي الى تراكم احماض امينية ضارة في مجرى الدم الامر الذي يسبب تلفا للشرايين، وتراجعا في تدفق الدم الى الدماغ. والحل: تناول المزيد من البيض، اللحوم، الحليب والمأكولات البحرية التي تعتبر مصادر جيدة لفيتامين ب12.

الاجهاد

لا بد وانك تشعر بأن دماغ مشتت لدرجة انك لا تتذكر ما كتبته للتو على قائمة مشترياتك لهذا اليوم! وفقا للعلماء يمكن للاجهاد ان يسبب مشاكل خطيرة في الذاكرة طويلة الامد. فقد وجدت دراسة اجريت في التشيك، بأن الوظائف التي يتخللها اجهاد عال غالبا ما تسبب الخرف وفقدان الذاكرة بنسبة 35%. ونعود لنؤكد بأن الالتهابات هي المسبب الرئيس لكل الامراض التي تصيب الانسان والتي تؤثر على الدماغ، لذلك يجب أن لا تهمل أي التهاب مهما بدى صغيرا ويجب معالجته باسرع وقت.