الدجاج مع الخضروات طبق رائع للشتاء

الدجاج مع الخضروات

أطباق الدجاج هي من أشهى الأطباق التي تتناسب مع كل الفصول. ها هي طريقة تحضير طبق الدجاج والخردل مع الخضروات الشتوية، الشهي والمميز.

المقادير:

- دجاجة واحدة

- بصلتان

- 6 من الكرفس

- 6 من الجزر

- 2 من أغصان الزعتر

- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

- 50 غرام من الزبدة

- 3 من اللفت المقشر والمقطع إلى شرائح صغيرة

- ملعقة كبيرة من الدقيق العادي

- ملعقة كبيرة من الخردل

- 3 ملاعق كبيرة من القشدة الطرية

- القليل من البقدونس المفروم.

طريقة التحضير:

- يوضع الدجاج في وعاء كبير. يضاف البصل، الكرفس والجزر، مع الأعشاب، الفلفل والقليل من الملح. ثمَ، يضاف الماء ليغطي نصف الدجاج، ويترك ليغلي، ثم يغطى بإحكام ويترك على نار خفيفة لحوالي النصف ساعة.

- تبرّد المكونات قليلاً، ويوضع الدجاج في طبق، وعندما يصبح باردا بما فيه الكفاية، يجرد الدجاج من العظام ويقطع إلى قطع بيديك.

- يقطع البصل المتبقي وقطع الكرفس والجزر إلى شرائح سميكة. تسخن الزبدة في الوعاء نفسه ويضاف البصل والبقدونس، ثم تقلى بلطف لمدة 5 دقائق حتى تصبح بنية اللون. تضاف الخضار المتبقية، ثم تقلى لمدة دقيقتين. يقلب الدجاج في الطحين، ثم يطهى لمدة دقيقة.

- ثم، يضاف تدريجياً إلى المقلاة مع التحريك ويترك على نار خفيفة لمدة 20-25 دقيقة، حتى تصبح الخضروات طرية. يضاف الخردل، ويصبح الطبق بعد ذلك جاهزاً للتقديم.

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