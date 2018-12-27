وجبة الشتاء البارد: شوربة على الطريقة الهندية

شوربة على الطريقة الهندية

إن وجبة الحساء من أهم الوجبات اليومية التي يجب تقدمتها وخاصةً في فصل الشتاء البارد. وهنالك عدة أنواع من الحساء، ولكن، يبقى الحساء الهندي الشتوي المشهور من أشهى الأنواع وأسرعها تحضيرًا. نقدم إليكم طريقة التحضير:

المقادير:

-100 غرام من الشعير

- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي

-½ ملعقة صغيرة من بذور الخردل البني

- ملعقة صغيرة من بذور الكمون

-2 من الفلفل الأخضر، المفروم

- ملعقة صغيرة قرفة

-½ ملعقة صغيرة من الكركم المطحون

- بصلة كبيرة، مفرومة

-2 فصوص من الثوم، مفرومة فرمًا ناعمًا

- حبة من الجزر الأبيض، مقطعة إلى قطع

-200 غرام من القرع، مقطعة إلى قطع

-200 غرام من البطاطا الحلوة، مقطعة

- ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو

- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

-225 غرام من العدس الأحمر

- حبتان بندورة مفرومة

- حفنة صغيرة من الكزبرة، مفرومة

- ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

- يطهى الشعير على نار متوسطة، وفي نفس الوقت، يحمى الزيت في وعاء ذات قاع عميق. تقلى بذور الخردل وبذور الكمون والفلفل، ورق الغار والقرنفل والقرفة والكركم حتى تفوح الرائحة، وتبدأ والبذور بالخشخشة.

- يطهى البصل والثوم لمدة 5-8 دقائق، حتى تصبح المكونات طرية.

- يضاف الجزر الأبيض، الجوز والبطاطا الحلوة وتخلط جيدا مع زيت الزيتون النباتي. يرش الفلفل الحلو، الكزبرة المطحونة والتوابل، وتقلب مرة أخرى.

- يضاف العدس والشعير، البندورة و 1.7 لتر ماء. تترك المكونات لتغلي.

- ثم توضع على نار خفيفة حتى تصبح كل الخضروات طرية. عندما ينضج العدس تقريبًا، تضاف الكزبرة والزنجبيل وعصير الليمون.

- تترك على نار هادئة، لمدة 5 دقائق، وتقدم على الفور.

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