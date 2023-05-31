الدكتورة فريدا طنوس تقيم يوماً توعوياً ضد سرطان الجلد (صور)

أقامت الدكتورة فريدا طنوس يوماً توعوياً ضد سرطان الجلد بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لواقي الشمس وذلك في عيادتها "ديرماكير" في العاصمة الأردنية عمّان ضمن مجموعة كبيرة من الإعلاميين والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي وبرعاية من يوسرين الأردن (Eucerin Jordan) ومستودع أدوية أبو شيخة.

وأضافت الدكتورة فريدا طنوس خلال خطابها للحضور أثناء الحفل وبعد الترحيب بالضيوف: "بصفتي طبيبة جلدية وواجبي ومسؤوليتي المجتمعية تجاه مرضاي ومجتمعي أن أقدم التوعية بكافة الطرق الممكنة والمتاحة، وهذا واجبكم أيضاً كإعلاميين ومؤثرين لإيصال الرسالة لجميع متابعينكم بأهمية استخدام واقي الشمس وحمايتنا أنفسنا من سرطان الجلد"

وقد تضمن الحفل العديد من الفعاليات التوعوية والترفيهية للحضور وبأجواء موسيقية هادئة مع توزيع الهدايا للفائزين بالحملة التي اقامتها الدكتورة فريدا طنوس والتي استمرت طوال شهر مايو على صفحتها على الانستغرام.