جمال بشرتك في سن الأمل من الدكتورة فريدا طنوس 

الدكتورة فريدا طنوس استشارية الأمراض الجلدية /الطب التجميلي والمعالجة بالليزرستتحدث في هذا المقال عن جمال بشرتك في سن الأمل.

يعرف سن ما بعد الخمسين بسن الأمل الذي يبدأ بعد سنة واحدة من توقف الدورة الشهرية، وهو ببساطة دخول جسم المرأة لمرحلة جديدة من الحياة.

سن الأمل هي مرحلة طبيعية تمر بها جميع النساء وتكون تدريجية تميل إلى الحدوث على مراحل وعادة ما تحصل العديد من الاضطرابات الهرمونية والتي تؤدي بدورها إلى تغيرات متعددة في مناطق مختلفة من الجسم ومنها ما يتعلق بالبشرة أيضاً.

إن إدراك المرأة بأن هذه التغيرات التي تحدث في الجسم طبيعية ولا بد أن تمر بها كل امرأة يدفعها لتكون واثقة بنفسها ومستعدة لمواجهتها من خلال استشارة الطبيب المختص حول النصائح الجلدية التي تقلل من أعراضها.

التغيرات في الجلد والشعر

توقف إنتاج الكولاجين ونقص ألياف الإيلاستين الذي يقلل من مرونة الجلد وسماكته ويزيد من التجاعيد، اذ تفقد المرأة ٣٠٪ من الكولاجين أول خمس سنوات بعد سن الأمل ثم ٢٪ سنوياً لمدة عشرين سنة أخرى من حياتها. انخفاض كبير في نسبة هرمون الاستروجين في الجسم مما يقلل من سماكة الجلد ورقة جدار الأوعية الدموية الذي تزيد من احتمالية حدوث الكدمات والازرقاق بعد أية إصابة أو حقن. التئام الجروح يكون أبطأ وممكن أن تظهر بعض أنواع الطفح الجلدي والاحمرار من أية مواد كيميائية تهيج البشرة. نقص الهيالورونيك أسيد والذي يزيد من جفاف البشرة الناضجة وقد يؤدي إلى الحكة وزيادة حساسية البشرة. فقدان الدهون تحت الجلد مع فقدان في كثافة العظام التي تشكل الهيكلة الداعمة للوجه فنلاحظ حدوث ترهل خاصة في منطقتي الفك السفلي والرقبة. تؤدي التغيرات الهرمونية التي تصاحب سن الأمل إلى زيادة في شعر الوجه ونقص في شعر الرأس وتساقطه الذي يفقده كثافته، وقد تساهم في ظهور الحبوب والبثور مجدداً، Age Spots. زيادة ظهور بقع بنية على الوجه واليدين والأذرع نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس دون حمايته بشكل صحيح وكافي.

لا شك بأن هذه التغييرات يمكن أن تكون مزعجةً، ولكن لحسن الحظ هناك مجموعة متنوعة من العلاجات الطبية المتاحة لمواجهة أعراضها وتجنبها.

نصائح ضرورية للعناية بالبشرة بعد الخمسين

تنظيف البشرة من خلال اختيار غسول يومي خالي من الصابون والمواد الكيميائية لمعالجة البشرة الناضجة، ومن المهم أن لا يسبب التهيج أو الجفاف. تفقد البشرة الحماية الطبيعية الذاتية التي كانت تتمتع بها في عمر +٥٠ لذا يجب استخدام واقي شمس مناسب لبشرتك يومياً بنسبة حماية لحمايتك من أشعة الشمس التي تزيد العرضة للتجاعيد والتصبغات الجلدية. مع التقدم في العمر تفقد البشرة رطوبتها الطبيعية وتبدأ مستويات حامض الهيالورنيك أسيد، وهو السكر الطبيعي في الجلد والمسؤول عن الترطيب، في الانخفاض لذلك عليكي الاهتمام باستخدام كريمات مرطبة غنية بالهايلورنيك أسيد والمركبات الدهنية الأخرى للمحافظة على رطوبة الجلد التي تشكل خط الدفاع الأول للجسم. استخدام كريم ليلي طبي مضاد للشيخوخة يحتوي على مواد مشتقة من والمعروف أيضاً باسم الريتنول وهو أحد أكثر المكونات المثبتةAفيتامين علمياً لمكافحة الشيخوخة فهو يقلل التجاعيد، ويعزز تجديد البشرة ويعالج البقع الداكنة والمسام والعيوب، وهناك عدة أشكال أخرى من نفس العائلة )Adapalene)، ادبالين(Tretinoin) مثلتريتينوين (Tazarotene) تازاروتينوحصل على موافقة (Tretinoin)وبدأت الدراسات على التريتينوين الغذاء والدواء بسنة 1971 لمعالجة الحبوب وحينها تم ملاحظة أهميته في تجديد البشرة وتعزيز إنتاج الكولاجين بالإضافة لمعالجة آثار الندب والتجاعيد أيضاً، لكن أغلب الكريمات التي تحتوي على الريتينول لا يناسب البشرة الحساسة أو البشرة المصابة بالأكزيما وكذلك الجافة جداً، والتي تعاني من احمرار (الوردية) وهذا المركب يعتبر آمن للحوامل.

5. البشرة الناضجة أكثر حساسية بسبب الجفاف والتغيرات الهرمونية ينصح باستخدام مقشر لطيف ولا تبالغي بالتقشير لأنه يعرض البشرة إلى جفاف أكثر أو احمرار أو زيادة في الحبوب. التقشير باعتدال يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة لكنه لا يناسب جميع أنواع البشرة وهنا يفضل استشارة طبيب الجلدية لتحديد نوع المقشر المناسب لبشرتك.

6. اهتمي بمضادات الأكسدة التي تحصلي عليها من الأطعمة مثل الفواكة يومياً والأطعمة الغنية Cوالخضروات الطازجة وتناول فيتامين سي بالكولاجين مثل السمك والدجاج فهو العنصر الأساسي الذي يحافظ على تماسك البشرة ويجعلها مشدودة.

هناك الكثير الذي يمكنك القيام به للتقليل من آثر هذه التغييرات بسن الأمل كما يمكن لطبيب الأمراض الجلدية المختص وضع خطة علاج فعالة والقيام بإجراءات في العيادة من جلسات الليزر أو التقشير أو العلاج بالتقنيات الحديثة المختلفة بأنواعها لتحقيق نتائج ملحوظة وسريعة والمحافظة على بشرتك شابة في كل الأعمار.

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الدكتورة "فريدا طنوس" Farida Tannous استشارية الأمراض الجلدية الطب التجميلي والمعالجة بالليزر

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