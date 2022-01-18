الدكتور لؤي أبو عليه أخصائي جرّاح الدماغ والأعصاب والعمود الفقري والميكروسكوب العصبي

بين العمل الطبي وحب التعليم وجد الدكتور لؤي أبو عليه نفسه يتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق الإنجازات الطبية على المستويين الأكاديمي والعملي بالتوازي مع عمله كطبيب يعالج ويستمع ويصادق مريضه.

درس الدكتور لؤي ابو عليه الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا بإربد عروس الشمال الأردني حيث كان الجهاز العصبي بتشريحه وأمراضه وجراحاته أكثر ما شد انتباهه وآثار شغفه ومن هنا اتخذ قراره أن يصبح جراح دماغ وأعصاب وبدأ بالتخطيط للاختصاص بالخارج ونظراً لصعوبة الاختصاص بالخارج بدأ دراسة اختصاص جراحة الدماغ والأعصاب في الأردن وخلالها قام بدراسة اللغة الألمانية وذلك لرغبته بالاختصاص في ألمانيا حيث تعد من أكثر الدول تقدمًا في هذا المجال وهي رائدة في تطوير التقنيات الحديثة التي نقلت جراحة الأعصاب والعمود الفقري إلى أعلى المستويات عالميًا.

بعد إكمال الإختصاص في الأردن انتقل مباشرةً إلى جامعة سارلاند بألمانيا حيث تعلم تحت الإشراف المباشر من رئيس قسم جراحة الدماغ والأعصاب في المستشفى الجامعي بمدينة هومبورغ وهو أحد رواد جراحة المنظار العصبي والتداخل الجراحي المحدود في جراحة العمود الفقري. بعد اكمال الاختصاص هناك حصل على البورد الألماني في جراحة الدماغ والاعصاب والعمود الفقري وخلال دراسته في ألمانيا تدّرب على جراحة المنظار العصبي والتقنيات الحديثة في جراحة العمود الفقري.

نظرًا لتقدم جراحة الأعصاب الواسع وتنوع الاختصاصات الفرعية في ألمانيا، قرر الدكتور أبو عليه إكمال دراسته للحصول على الاختصاص الدقيق في العناية المركزة لجراحة الأعصاب، بالإضافة لجراحه المناظير العصبية واكتسب خبرات واسعة من عمله كاستشاري جراحة أعصاب في المستشفى الجامعي هناك ومن ثم حصل على البورد العربي في جراحة الأعصاب.

عاد الدكتور لؤي أبو عليه إلى الأردن حيث يعمل حالياً كجراح للدماغ والأعصاب والعمود الفقري في مستشفى العبدلي حاملاً معه عصارة خبرته من واحد من أفضل مستشفيات ألمانيا، كما ويعمل أستاذًا مساعدًا في كلية الطب في الجامعة الهاشمية.

وحيث أن تجربته كانت متميزة، تعلم فيها كم هو مهم أن يبقى الطب مهنة إنسانية قبل أي شيء، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع المريض كصديق وليس مريض.

ما يتميز به الدكتور لؤي أبو عليه أنه يقوم بجميع جراحات الدماغ والعمود الفقري مثل: جراحة العمود الفقري بالمنظار، عمليات الديسك، جراحة العمود الفقري بالتداخل المحدود، جراحة المناظير في حالات تضيق القناة العصبية، الانزلاق الغضروفي (الديسك)، استسقاء الرأس، التشوهات الشريانية، ديسك الرقبة، الديسك القطني، كسور العمود الفقري، أورام الدماغ، النفق الرسغي وعرق النسا.

للتواصل مع عيادة الدكتور لؤي أبو عليه، مستشفى العبدلي، الطابق ١٩

أرقام العيادة ٠٦٥١٠٩٩٩٩ إو ٠٧٧٢٢٤٩١٦٥

صفحة الفيسبوك: @dr.luayabualia

صفحة الانستغرام: @dr.luayabualia

الموقع الالكتروني: drluayabualia.com

قناة اليوتيوب: د. لؤي أبوعليه / Dr. Luay Abu Alia Neurosurgeon

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