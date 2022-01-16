سن اليأس عند الرجال: الأعراض وطرق العلاج

هل يوجد سن اليأس عند الرجال؟ نعم الرجال كذلك لديهم سن اليأس تصيبهم في سن الـ40 تقل لديهم الهرمونات خصوصاً هرمون التستوستيرون، تم الاكتشاف أن هناك سن اليأس عند الرجال مثل سن اليأس عند النساء، وفي دراسة عملت للرجال فوق سن الـ 60 عملها مجموعة من الأطباء على مجموعة من الرجال ووجدوا أن هناك تغيرات خصوصاً إذا كان عنده أمراض كثيرة مثل مرض السكري.

متى يظهر سن اليأس عند الرجال؟

سن اليأس عند الرجال غير معرف لكن عندما يظهر يحدث من بين أمور عديدة، انخفاض في الرغبة الجنسية.

بالنسبة للرجال هناك مشكلة في تديد فترة سن اليأس، في حين أنه لدى النساء، يعرف بدء فترة سن اليأس مع توقف الدورة الشهرية ومن هنا اسمه "سن اليأس عند الرجال" ، ليس هناك أي حدث معين يشير إلى بدء فترة سن اليأس، ومع ذلك تبين أن العديد من الرجال يتعرضون لأعراض التي تميز سن الياس بين جيل 45-50.

سن اليأس وانخفاض الرغبة الجنسية عند الرجال

سن اليأس عند الرجال خلافا لسن اليأس عند النساء، يكاد يكون غير معترف به من قبل المجتمعات بشكل عام أو من قبل الطب الحديث، ومع ذلك سن اليأس عند الرجال هي ظاهرة موجودة ويتم دراستها كثيرًا.

أعراض سن الياس عند الرجال

نوبات الحرارة

صعوبة النوم

انخفاض في المستوى المعرفي

انخفاض في الاداء الجنسي

الهبات الساخنة

الإصابة بالاكتئاب ويشمل الشعور بالحزن والفراغ، القلق، الغضب، عدم الراحة، صعوبة في التركيز وتذكر الأشياء، وجود أفكار انتحارية.

انخفاض كثافة العظام.

تركز الدهون في منطقة البطن.

التثدي لدى الرجال.

انخفاض الحافز والثقة بالنفس.

صعوبة في تذكر الأشياء.

العصبية.

انخفاض كتلة العضلات وقوتها.

تساقط الشعر عن الجسم.

ما هي الصعوبات التي يواجهها كبار السن؟

مع تقدمنا في العمر هناك زيادة في نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري، أمراض الأوعية الدموية والقبل وغير ذلك، كل هذه الأمراض تضر بآليات الأداء الجنسي لدى الرجال والنساء على حد سواء، بحيث أنه ليس من النادر أن ترى مشاكل عدم القدرة على الانتصاب لدى الرجال، مشاكل القذف وفي الرغبة الجنسية بشكل عام.

ماذا يحدث لدى الرجال من الناحية الجنسية خلال فترة سن اليأس؟

لدى الرجال مع التقدم في العمر ومع اقتراب الفترة المعروفة باسم "سن الياس" يزيد وقت الوصول للنشوة تدريجياً وفي كثير من الحالات يحتاج الرجل لمدة يوم كامل بين كل مرة واخرى، بالطبع يمكن أن نأخذ ذلك على أنه ميزة إيجابية وتكريس المزيد من الوقت لك مرة، ولكن هنا فهذه قضية أخرى مختلفة تماماً لدى الرجال كل 10 سنوات تقريباً يحدث هناك انخفاض في الرغبة الجنسية كذلك يحدث ضعف معين في الانتصاب والذي يعبر عنه بعدم القدرة على الانتصاب أو الانتصاب سريع الزولان.

هل تزول مع بدء فترة سن اليأس عند الرجل الرغبة الجنسية؟

أسطورة أنه في سن متقدمة لا توجد رغبة جنسية قائمة منذ مئات السنين، لسيت صحيحة.

الجنس هي متعة في أي عمر وفي سن متقدمة يمكن ويفضل ايجاد الايجابيات واستغلالها إذا كانت هناك رغبة حقيقة من جانب كلا الزوجين، فيمكن الاستمتاع من الحياة الجنسية والعلاقات الجنسية ذاتها.

أعراض سن الخمسين عند الرجل

انخفاض الرغبة الجنسية والنشاط الجنسي

قلة مرات الانتصاب العفوي أو ضعف الانتصاب

الشعور بالانزعاج أو تورم الثدي

العقم

فقدان الطول أو كسر العظام نتيجة الصدمة الخفيفة أو انخفاض كثافة المعادن في العظام

الهبات الساخنة أو التعرق

إلى متى يستطيع الرجل الإنجاب؟

تنخفض جودة الحيوانات المنوية بشكل ملحوظ بعد تجاوز الرجل سن الخمسين، ويصبح من الصعب على الرجال أن ينجبوا أطفالًا مع تقدمهم في العمر، خاصة إذا كان عمر الزوجة كبير أيضًا، لكن لا يعني ذلك أنه من المستحيل على الرجال الأكبر سنًا أن ينجبوا، بل في الواقع يظل عديد من الرجال في حالة خصوبة حتى سن الستين وأكثر.

مشاكل سن الأربعين عند الرجال

ضعف الرغبة الجنسية

ظهور بعض الأمراض

بعض الأمراض تظهر في هذا العمر مثل السكري وارتفاع ضغط الدم

أعشاب لعلاج سن الياس عند الرجال

عشبة الكافا

عشبة زهرة الربيع المسائية

عشبة الجنسنغ

عشبة الكوهوش السوداء

علاج سن اليأس عند الرجال

ممارسة التمارين الرياضية

الابتعاد عن التوتر والعصبية والقلق

النوم من 7-9 ساعات

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