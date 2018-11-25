عند حصول تراكمات من الطعام في الأمعاء يحصل لدينا التعب والأرق

يمكن أن يحدث الأرق والكسل أو حتى الإحساس بالاكتئاب بين الحين والآخر بسبب تراكم السموم في الجسم. ما علاقة تراكم السموم بالجسم بهذه الأعراض, وكيف يمكننا التخلص منها؟ هذا ما سوف نتطرق له في مقال اليوم.

فيما يلي بعض الإشارات التي تدل على احتياج الجسم للتقنية من السموم :

1- الاكتئاب

يعد الاكتئاب أحد الأمراض الأكثر شيوعاً في عصرنا الحالي ويحدث غالباً بسبب انشغالاتنا والضغوط التي نواجهها في حياتنا اليومية، ولكن ما لا نعرفه هو أن لتراكم السموم في الجسم دخلاً في ذلك.

تكون نسبة التعرض للإصابة بالاكتئاب مرتفعة عندما يكون الكبد، الأمعاء والدماغ مليئين بالسموم.

لذا إذ كنت سيدتي تعانين من الاكتئاب بين فينة وأخرى بالرغم من عدم تعرضك لأزمات عاطفية، فذلك يعني أن جسمك بحاجة للتنقية.

ننصحك: بإتباع حمية غذائية ترتكز على الفواكه والخضار والتخلص من المنتجات الغذائية المصنعة، فإن لم تتحسن حالة الجسم بعد هذه الحمية، يمكن استشارة طبيب نفسي لحل المشكل.

2- الأرق

إن تراكم السموم في الجسم بشكل مستمر يمكن أن يسبب في الشعور بالأرق وبالتالي إمضاء ليلة بيضاء! فإن كنت تعانين سيدتي من الأرق وتجدين صعوبة في النوم، فإن جسمك في حاجة ماسة إلى التنقية بأسرع وقت.

لكن تكاثر السموم يجعل كمية الميلاتونين تتناقص ويصاب الشخص بالأرق، لأن الميلاتونين هو المادة المسئولة عن تنظيم النوم عند الإنسان. فكلما تكاثرت السموم في الكبد، كلما أصبح من الصعب الغط في النوم، حيث يصير من الضروري القيام بتقنية الكبد لمعالجة الأمر.

ننصحك: للتمكن من الاسترخاء والنوم بسهولة، يمكن شرب عصير الفواكه وتناول سلطات محضرة من القرنبيط الأبيض والأخضر، أو تحضير شراب البابونج والقرفة، أو تحضير خليط من الخوخ والقرفة، مع الحرص على عدم إضافة السكر.

3- التعب أو الكسل

عند حصول تراكمات كبيرة من الطعام الذي لم يتم هضمه جيداً في الأمعاء، يحصل لدينا التعب والأرق، إذ أن ذلك يعني أن الجسم بحاجة للتقنية حتى يستطيع التخلص من تلك التراكمات، وذلك بالتقليل من كمية الأكل في كل وجبة، وتجنب وجبات العشاء الغنية بالدسم.

كما يجب تجنب تناول المشروبات المنبهة التي تحتوي على منشطات مثل الكافيين والتورين لتعويض نقص الطاقة، لأنه وبالرغم من أن لهما مفعول فوري، إلا أنهما لا يزيدان الأمر إلا سوءاً على المدى البعيد.

لذلك ننصحك من الأفضل استهلاك الفواكه والخضروات، والتقليل من النشويات عند تنقية القولون من السموم، يتم الشعور بالخفة والحيوية والنشاط في الجسم.

4- عسر الهضم

يعتبر عسر الهضم أيضاً علامة على أن الجسم بحاجة للتنقية، لأن تراكم السموم على الأمعاء يمنعها من العمل بشكل مضبوط.

ولتنظيف الجهاز الهضمي بشكل صحيح، يجب استهلاك الأغذية الغنية بالألياف وكذلك الأغذية الغنية بالبروبيوتيك مثل الياغورت الطبيعي.

5- رائحة الجسم الكريهة

لا يمكن للإنسان شم رائحة جسمه إلا إذا كانت قوية، وعند حصول هذا الأمر، فذلك يعني أنك سيدتي بحاجة للقيام بتقنية لجسمك، لأن الرائحة الكريهة تحدث بسبب تراكم كميات كبيرة من السموم مع الوقت في الجسم.

ننصحك: بالتوقف عن استهلاك الأغذية ذات الأصل الحيواني، والتقليل عموماً من استهلاك اللحوم لمدة 12 أسبوعاً وتعويضها بالخضار والفواكه وشرب الماء بكمية وفيرة.

6- الزيادة في الوزن

إذا كنت سيدتي تحاولين التخلص من بعض الكيلوغرامات الزائدة بدون نتيجة، فذلك يشير إلى احتياج جسمك للتقنية.

فتراكم السموم بشكل كبير في الجسم يتسبب في سوء امتصاص الفيتامينات والأملاح ولذلك يجب تنقية الجسم من تلك السموم، حينها سوف يفقد جسمك بعض الكيلوغرامات في خلال أسبوع فقط ويتم الإحساس بالخفة. يمكنك أيضاً المساعدة في نجاح عملية التنقية من خلال شرب عصير الخيار والألوفيرا "الصبار"، وكذلك ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

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