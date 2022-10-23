الذئبة الحمراء: تعريفه، أنواعه، أعراضه، أسبابه، علاجه

10 نساء مقابل رجل واحد معدل الإصابة بمرض الذئبة الحمراء Lupus erythematosus، الذئبة الحمراء هو مرض مناعي غير معدي منتشر، والنساء أكثر إصابة بنسبة 90%، ويمكن أن يؤثر على أكثر من جزء في الجسم وهنا تكمن الخطورة، وهو الذئبة الحمراء.

سبب تسمية الذئبة الحمراء بهذا الاسم؟

سبب تسمية الذئبة الحمراء بهذا الاسم، سمي الذئبة الحمراء بهذا الاسم بسبب وجود طفح جلدي تحت العينين، وله تسميات أخرى مثل اللوبس والذئبة الحمامية.

تعريف الذئبة الحمراء؟

الذئبة الحمراء مرض مناعي ذاتي مزمن، وقد يتلف أي جزء من الجسم مثل الجلد، المفاصل والعظام، وهو مرض غير معدي.

أنواع الذئبة الحمراء

1- الذئبة الحمراء الجهازية: الذئبة الحمراء الجهازية هي الأكثر شيوعاً، وتكون خفيف أو حادة، وممكن أن تصيب بأكثر من جزء في الجسم.

2- الذئبة الحمراء الجلدية: وهي نوع جلدي يؤثر على الجلد على شكل طفح ممكن أن يكون على الوجه أو باقي أجزاء الجسم خصوصاً عند التعرض لأشعة الشمس.

3- الذئبة الحمراء بسبب الأدوية: الذئبة الحمراء التي تكون بسبب الأدوية وهي تذهب عندما تكون يتوقف الشخص عن تناول بعض أنواع الأدوية وتذهب عندما يتوقف الشخص من تناول الأدوية.

أعراض الذئبة الحمراء

ارتباك

فقدان الذاكرة

الصداع

ضيق في النفَس

ألم الصدر

جفاف في العين

الإرهاق

الحمى

آلام في المفاصل وتورمها وتيبسها

طفح جلدي على شكل فراشة على الوجه يغطي الخدود وجسر الأنف أو طفح جلدي في أماكن أخرى من الجسم

آفات الجلد التي تظهر أو تسوء مع التعرض للشمس

تحول لون أصابع اليدين والقدمين إلى اللون الأبيض أو الأزرق عند فترات الضغط النفسي أو التعرض للبرد الشديد

أسباب الذئبة الحمراء

سبب هذا المرض، لأنة الأمراض المناعية الذاتية بشكل، لأنه الجهاز المناعي للجسم يهاجم نفسه، لكن غير معروف السبب لكن يعتقد أنه مربوط بعوامل بيئية وراثية، وهرمونية، أو بعض المحفزات مثل التعرض لأشعة الشمس، وتناول بعض الأدوية مثل أدوية الضغط وأدوية الصرع، والمضادات الحيوية، أو الإصابة بعدوى.

علاج الذئبة الحمراء

لا يوجد علاج لمرض الذئبة الحمراء؛ لكن يمكنك عزيزي القارىء تغيير نمط الحياة وأدوية معينة يمكن أن تساعد في السيطرة عليها، والتي تشمل:

مسكنات الألم.

تناول الأدوية المثبطة للمناعة.

الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية.

الكوليرا: الأسباب، الأعراض، المضاعفات، العلاج

ما هي مراحل الإدمان؟