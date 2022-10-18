ما هي مراحل الإدمان الخمسة؟ الشخص المدمن يجب أن يمر بأربع مراحل، تبدأ بالتجربة ثم الاستخدام غير المنتظم، ثم الاستخدام المنتظم، ثم يدخل في مرحلة الإدمان، أول مرحلة هي التجربة، جميعنا نعلم أن التجربة تتم خصوصاً في مرحلة المراهقة وبسبب أن المواد الإدمانية أو أعراض الإدمان تعطي شيء من الفضول للشخص لذلك هو يقوم بتجربته خصوصاً إذا كان لديه أحد أقاربه أو أصدقائه المدمنين.

الإرادة قوية جدًا، وجميعنا نعلم أن خلال علاج الإدمان في مراحله الخمسة، الأهل يقولون أن لدينا مريض مدمن وهو بعيد تماماً عن الإرادة أو أنه ضعيف إرادياً، في فترة التجربة الإرادة مهمة وضرورية وفي هذه المرحلة يجب أن يبتعد الشخص عن المخدرات في هذه الفترة بالذات، وإذا تطورت مرحلة الإدمان فيما بعد لن يستطيع المدمن ترك الإدمان لأنه سوف يخرج من مرحلة التجربة إلى المراحل التي سوف تليها فيما بعد ليصبح الإدمان مرض نفسي وليس ضعف إرادة.

عندما يجرب الشخص المدمن المخدرات يشعر بالارتخاء والسعادة والنشوة، والبعد عن المشاكل العائلية والاجتماعية والنفسية، وما إلى ذلك من مشاكل، بالتالي فإنه يدخل في المرحلة الثانية من الإدمان، وهي مرحلة الاستخدام الغير منتظم، وبالتالي يقوم الشخص بشراء المخدرات واستخدامها مع الأصدقاء أو خلال الرحلات الترفيهية، أو عند زيارة الأصدقاء، أو عند السفر، أو الجلوس مع أصدقاء السوء، لذلك فهو يسمى استخدام غير منتظم لأنه لا يستخدم هذه المادة بشكل يومي.

المرحلة الثالثة من مراحل الإدمان هو الاستخدام المنتظم ويبدأ المدمن باستخدام المخدرات بشكل يومي، أو بشكل أسبوعي أو بشكل اسبوعي ويبدأ التغيب عن العمل، وحل مشاكله أيضاً، ويبدأ بتناسي ان لديه أولويات وهو يفضل باستخدام المخدرات بشكل منتظم ودوري.

في هذه المرحلة يفقد الشخص القدرة على الإرادة أنه لو حاول الابتعاد عن المخدرات لن يستطيع الابتعاد عن المخدرات لأنها ليست نقطة إرادة كما كانت في فترة التجربة والاستخدام الغير منتظم.

في الاستخدام المنتظم يخرج الشخص من فترة الإرادة إلى فترة اللارادة فهو لا يستطيع حتى إنشاء إن يترك مخدرات أنه دخل في فترة المرض النفسي، وكما أن تعريف الإدمان أنه مرض نفسي وليس ضعف في الإرادة.

ونتيجة استخدام المدمن للمخدرات أو الكحول بشكل منتظم فإنه يدخل في المرحلة الرابعة من الإدمان بحد ذاته.

الإدمان هو أن يستخدم الشخص مادة مضرة به وهو على علم بأنها تضره، لكن لا يستطيع أن يترك هذه المادة، الإدمان أن يبتعد الشخص عن أولوياته وسلوكياته الطبيعية، ويبتعد عن أولوياته وأهميات حياته ويفضل استخدام المخدرات أو الكحول لأنه أصبح مدمن.

وإذا حاول الشخص ترك الإدمان في البيت أو عن طريق نفسه بدون مراجعة الطبيب، أهم نقطة في هذه الحالة هو أن الأعراض الانسحابية تظهر في هذه النقطة، ويبدأ المريض في العصبية، والتكسير، وسيقوم بسلوكيات غريبة، ويشعر بالألم والغثيان، وسيلان الأنف والعيون، مزاجي بشكل هائل، وتظهر عليه أعراض وجع المفاصل ووجع الرأس، وأوجاع مختلفة في جميع أنحاء الجسم، وهو يدخل في مرحلة الإدمان وهي المرحلة النهائية، وفي هذه الحالة لا يستطيع أن يترك الإدمان لوحده إنما يحتاج مساعدة الأطباء ودخول مستشفى متخصص في هذا المجال، ويكون قد دخل في المرض النفسي.

ما هي مراحل الإدمان الخمسة؟

مرحلة التجربة

مرحلة الاستخدام غير المنتظم

مرحلة الاستخدام المنتظم

مرحلة الإدمان

ماذا يشعر المدمن عند تعاطي المخدرات؟

عندما يجرب الشخص المدمن المخدرات يشعر بالارتخاء والسعادة والنشوة، والبعد عن المشاكل العائلية والاجتماعية والنفسية، وما إلى ذلك من مشاكل، بالتالي فإنه يدخل في المرحلة الثانية من الإدمان، وهي مرحلة الاستخدام الغير منتظم.

أعراض إدمان المخدرات

اضطراب في النوم

ظهور هالات سوداء تحت العين

فقدان الشهية أو العكس زيادة في الشهية

عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية

الشعور بالنعاس

في بعض الأحيان ظهور حكة في الجسم خصوصاً الأنف

رجفة اليدين والرجلين

احمرار في العيون

التعرق

اتساع في حدقة العين

هل متعاطي المخدرات يشعر بالنعاس بشكل مستمر؟

نعم، متعاطي المخدرات يشعر بالنعاس بشكل مستمر وأيضاً ظهور حكة في الجسم وخصوصاً في منظقة الأنف، ومن الأعراض الأخرى التي يشعر بها متعاطي المخدرات كثرة التعرق، وجود بعض الحروق على جسمة وملابسة، وفي بعض الأحيان الشعور بالغفوة خلال الكلام بالنسبة لمتعاطي الهيروين، أما بالنسبة لمتعاطي الحشيش نلاحظ عليه الأكل بكثرة والشراهة خاصة عند التعاطي ويغلب علية طابع عدم الجدية والضحك وبالإضافة إلى اللامبالاه واحمرار في العيون.

أنواع الإدمان

إدمان الأفلام الإباحية

إدمان الجنس

إدمان التكنولوجيا

إدمان المشروبات الكحول

إدمان السجائر

إدمان القمار

إدمان العمل

إدمان الكوكايين

إدمان الطعام

إدمان القهوة

مضاعفات الإدمان

أمراض القلب والشرايين، وأمراض عصبية، امراض الكبد.

الاكتئاب والقلق، والخوف التوتر.

العلاقات المتضررة ودخول السجن.

الإفلاس والديون.

علاج الإدمان

إزالة السموم من الجسم تعتبر أولى خطوات علاج الإدمان

العلاج المعرفي السلوكي عند طريق تغيير تفكير الشخص المصاب وسلوكياته وخضوع المصاب لجلسات علاجية مع أخصائي.

صرف الأدوية لبعض الأشخاص المصابة بعد التعافي من الإدمان.

العلاج عن طريق المجموعات الداعمة وذلك أن كل شخص يقدم تجربته مع الإدمان.

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