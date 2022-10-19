الكوليرا: الأسباب، الأعراض، المضاعفات، العلاج

الكوليرا Cholera هو وباء أو بكتيريا يصيب الجهاز الهضمي، ولا تظهر اعراضه على جميع المصابين به، لكن هناك نسبة كبيرة منهم تبدأ أعراض إصابتهم بـ الكوليرا إسهال مائي حاد جداً، تقيؤ شديد، ما يؤدي بالمصابين إلى الجفاف وربما الموت.

الكوليرا شديدة العدوى في المناطق المزدحمة والفقيرة، والتي تعاني من سوء المرافق الصحية وانتشار النفايات، وبالإضافة إلى قلة إمدادات المياه النقية.

طرق انتشار الكوليرا

الكوليرا ليست مرض ينتقل عبر الهواء، لا تنتقل الكوليرا عن طريق السعال أو العطس، توجد البكتيريا المسببة للكوليرا في براز الأشخاص المصابين، وربما تنتشر العدوى عن طريق الذباب الملوث ببراز أحد المرضى، أو تسريبات المجاري الملوثة بالبكتيريا التي تختلط بمياه الشرب أو الأغذية الملوثة.

أعراض الكوليرا

إسهال حاد ومائي

تقيؤ غزير

العيون الغائرة

جفاف شديد

أسباب الكوليرا

من أسباب الكوليرا إمدادات المياه البلدية.

الخضار والفواكة التي تسقى بمياه تحتوي على فضلات بشرية.

المأكولات البحرية النيئة أو غير المطبوخة جيدًا أو الاسماك والتي يتم صيدها في المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي.

المشروبات والأطعمة الملوثة خاصة التي تباع في الشوارع.

الثلج المصنوع من المياه البلدية.

مضاعفات الكوليرا

انخفاض كبير وخطير في نسبة السكر في الدم.

فقدان كميات كبيرة جدًا من المعادن واكثرها البوتاسيوم مما يأثر على الأعصاب وأمراض القلب.

إصابة المريض بالفشل الكلوي.

العوامل المؤثرة للإصابة بـ الكوليرا

الظروف العيش لصحيّة السيئة والتي تشاهد في الحروب أو الكوارث الطبيعيّة، مخيّمات اللاجئين، البلدان الفقيرة.

انعدام أو نقصان في حمض المعدة خاصة الأشخاص الذين يتناولون مضادات الحموضة أومضادات الهيستامين وعند الأطفال والمسنين أيضاً.

من العوامل المؤثرة للإصابة بـ الكوليرا هو العيش مع شخص مصاب.

الإفراط في تناول المحّار غير المطبوخ جيداً أو النيّء.

علاج الكوليرا

علاج الكوليرا ليس وباءاً صعباً فهو يعتمد على علاج الجفاف من خلال شرب الكثير من السوائل والمياه للتعويض.

لا داعي للقلق يمكن للشخص أن يعالج بسرعة من الكوليرا إذا تم نقله إلى المستشفى والحصول على الرعاية الطبية.

تناول أملاح معالجة الجفاف عن طريق الفم، وذلك لتعويض الخسارة السريعة في السوائل والمعادن الموجودة في الجسم.

الحالات الخطير يجب الحصول على المحاليل والسوائل الوريدية وذلك بنقل المصاب بـ الكوليرا إلى المستشفى.

تناول المضادات الحيوية المناسبة لتلك البكتيريا.

تحليل عينة أو مزرعة البراز للتأكد من إذا الشخص مصاب بـ الكوليرا.

سبل الوقاية من الكوليرا

التأكد من نظافة المياه وغليها قبل الشرب من 2-3 دقائق تقريباً، أو استخدام أقراص تنقية المياه، وللحصول على هذه الأقراص المجانية من جميع المراكز الصحية.

التأكد من غسل اليدين بالماء والصابون النظيف.

غسل الخضار والفواكة جيداً قبل تناولها وتقشير متى أمكن.

من الأفضل تقديم الطعام تناوله ساخناً، والحرص على تغطيته لمنع وصول الذباب إليه.

غسل اليدين جيداً بعد تغيير حفاضات الأطفال أو عند العناية بمريض تظهر عليه أعراض الإصابة بـ الكوليرا.

يجب الفصل بين الأطعمة المطهوة والأطعمة النية.

الابتعاد عن شرب الحليب الغير مبستر.

غسل اليدين جيداً قبل الأكل وبعد الخروج من المرحاض.

كم مدة علاج الكوليرا؟

مدة علاج الكوليرا من 3-6 أيام تقريباً ويتعافى معظم المرضى خلال أسبوعين، لكن في بعض الأحيان يبقى الوباء في عدد قليل من المرضى أكثر من أسبوعين حسب مناعة الجسم.

الدول التي تعاني من الكوليرا

سوريا

لبنان

اليمن

الأردن

مصر

روسيا

اسبانيا

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