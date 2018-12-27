لرحلاتك العائلية جربي الذُّرة المشوية بالزُبدة

الذُّرة المشوية بالزُبدة

يقدم لكم مطبخ البوابة طريقة عمل الذُّرة المشوية بالزُبدة التي تناسب رحلاتكم العائلية:

مقادير الذُّرة المشوية بالزُبدة:

- أربعة أكواز من الذُّرة.

- زبدة، ويُمكن استخدام زُبدة بنكهة الأعشاب.

طريقة تَّحضير الذُّرة المشوية بالزُبدة:

- أولاً نُسخّن الشوّاية على درجةِ حرارةٍ عالية.

- ثم نُقشِّر أكواز الذُّرة قليلاً من الخارج قبل وضعها على الشوّاية، فبذلك نحمي حبّاتها من الاحتراق أو الجفاف بفعل الحرارة العالية.

- ثم نضع الذُّرة على الشوّاية، ويُفضَّل تغطية الشوّاية لكي تنضج حبّات الذُّرة، ونُقلّبها بين الحين والآخر لمُدَّة ثُلث ساعة.

- ثم نرفع أكواز الذُّرة عن الشوّاية، وننتظر قليلاً إلى أن تبرد قبل تقشيرها حتَّى لا تحترق أيدينا.

- وأخيراً، نُقدّم الذُّرة مع الزُبدة للحصول على طعمٍ مُميّز، وصحتين وعافية.

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