لرحلاتك العائلية جربي الذُّرة المشوية بالزُبدة
الذُّرة المشوية بالزُبدة
يقدم لكم مطبخ البوابة طريقة عمل الذُّرة المشوية بالزُبدة التي تناسب رحلاتكم العائلية:
مقادير الذُّرة المشوية بالزُبدة:
- أربعة أكواز من الذُّرة.
- زبدة، ويُمكن استخدام زُبدة بنكهة الأعشاب.
طريقة تَّحضير الذُّرة المشوية بالزُبدة:
- أولاً نُسخّن الشوّاية على درجةِ حرارةٍ عالية.
- ثم نُقشِّر أكواز الذُّرة قليلاً من الخارج قبل وضعها على الشوّاية، فبذلك نحمي حبّاتها من الاحتراق أو الجفاف بفعل الحرارة العالية.
- ثم نضع الذُّرة على الشوّاية، ويُفضَّل تغطية الشوّاية لكي تنضج حبّات الذُّرة، ونُقلّبها بين الحين والآخر لمُدَّة ثُلث ساعة.
- ثم نرفع أكواز الذُّرة عن الشوّاية، وننتظر قليلاً إلى أن تبرد قبل تقشيرها حتَّى لا تحترق أيدينا.
- وأخيراً، نُقدّم الذُّرة مع الزُبدة للحصول على طعمٍ مُميّز، وصحتين وعافية.
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