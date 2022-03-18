الرؤية الضبابية بعد الجراحة..هل هي شائعة أم نادرة؟ 

الرؤية الضبابية بعد الجراحة ليست نادرة، حيث يمكن أن تكون أحد الآثار الجانبية قصيرة المدى للعديد من جراحات العيون، ويمكن أن تحدث حتى بعد العمليات الجراحية التي لا تشمل عينيك.

وقبل إجراء الجراحة، يمكن لأخصائي الرعاية الصحية شرح أي تغييرات مؤقتة في الرؤية قد تمر بها بعد ذلك، ويمكنهم أيضًا تجاوز الآثار الجانبية الأخرى التي قد تحدث.

وفي معظم الحالات، تستمر الرؤية الضبابية لمدة 24 إلى 48 ساعة بعد الجراحة، وقد يكون لدى بعض الأشخاص رؤية ضبابية أو متغيرة لمدة تصل إلى أسبوع، وإذا استمرت الرؤية الضبابية بعد الجراحة لفترة أطول من ذلك، فيجب عليك التحدث مع طبيبك.

ما هي أنواع جراحة العيون التي غالبًا ما تسبب الرؤية الضبابية بعد الجراحة ؟

يمكن أن تكون الرؤية الضبابية من الآثار الجانبية الشائعة لعمليات العيون، وفي الواقع، قد تؤدي أي عملية جراحية في عينيك أو حولهما إلى تغييرات مؤقتة في الرؤية، بما في ذلك ضبابية الرؤية، وتعتمد مخاوف الرؤية المحتملة الأخرى على نوع الجراحة التي أجريت لك، بالإضافة إلى نوع التخدير المستخدم.

جراحة إعتام عدسة العين

تحدث إعتام عدسة العين بسبب البروتينات التي يمكن أن تتغير أو تتكسر داخل عينك، وعندما يحدث هذا، يمكن للبروتينات أن تلتصق ببعضها البعض وتشكل كتلًا بيضاء أو صفراء أو بنية اللون تغطي العدسة الطبيعية لعينك، وتضعف هذه الكتل رؤيتك بجعل الأشياء تبدو غامضة أو غائمة.

يستغرق تطور إعتام عدسة العين سنوات وهو الأكثر شيوعًا عند كبار السن، وعادة ما تحدث الجراحة في غرفة العمليات، وهي عملية سريعة وآمنة بشكل عام مع معدل نجاح مرتفع.

جراحة الجفن

رأب الجفن هو جراحة الجفن التي تصحح تدلي الجفون، وعادةً ما تتلقى مخدرًا موضعيًا بدلاً من التخدير العام، وهذا يعني أن التعافي من جراحة الجفن سريع نسبيًا.

ولكن خلال هذه العملية، يقوم الجراح بإزالة الدهون أو العضلات أو الجلد الزائد من جفنك، ثم يقومون بخياطة الجفن معًا لمنعه من التدلي، ومن المحتمل أن تعود إلى المنزل في غضون ساعات قليلة من الجراحة، ومع ذلك، فإن الآثار الجانبية قصيرة المدى مثل الرؤية الضبابية والحساسية للضوء ممكنة، وعادة ما يتم حلها في غضون يومين.

جراحة الليزك

الليزك هي جراحة عين شائعة تستخدم لعلاج قصر النظر، وبعد النظر، وكما هو الحال مع العديد من جراحات العيون، يشيع استخدام التخدير الموضعي، ويمكنك العودة إلى المنزل في غضون ساعات قليلة.

وأثناء العملية، سيستخدم الجراح الليزر والشفرات الصغيرة لإعادة تشكيل قرنيات عينيك، مما سيسمح ذلك لعينيك بتركيز الضوء بشكل صحيح ويجب أن يؤدي إلى تحسين الرؤية، وعادة ما يلغي الحاجة إلى العدسات التصحيحية مثل النظارات أو العدسات اللاصقة.

وفي الواقع، قد يشعر بعض الناس بملمس رملي في أعينهم بعد الجراحة، وهذا يعد جفاف العين، الذي يمكن أن يسبب ضبابية في الرؤية، وهو شائع أيضًا بعد جراحة الليزك.

قد تستمر الرؤية الضبابية عدة أيام ولكنها عادة ما تحل من تلقاء نفسها، ولكن ستحتاج إلى المضادات الحيوية وقطرات العين الستيرويد للشفاء المناسب، كما يمكن أن تساعد قطرات العين أيضًا في تشحيم عينيك أثناء الشفاء.

جراحة انفصال الشبكية

إذا انسحبت شبكية العين من الأنسجة في عينك، فقد تواجه مشاكل في الرؤية الفورية، بما في ذلك عدم وضوح الرؤية، فقدان الرؤية الجزئي، ومضات مفاجئة من الضوء في مجال رؤيتك.

وتعد انفصال الشبكية حالة طبية طارئة، حيث يجب معالجتها بسرعة للمساعدة في تقليل مخاطر فقدان البصر الدائم، ويمكن للجراحة إصلاح شبكية العين المنفصلة، ولكن في أغلب الأحيان، يمكن إجراء هذه الجراحة تحت التخدير الموضعي الذي يتم حقنه حول العين.

ومع ذلك، قد يستغرق التعافي مزيدًا من الوقت، حيث من المحتمل أن تعاني من آثار جانبية قصيرة المدى مثل دموع العيون وضبابية الرؤية لعدة أيام بعد الجراحة، وقد لا تعود الرؤية العادية لمدة 2 إلى 4 أسابيع.

زراعة القرنية

تعتبر عملية زرع القرنية ضرورية إذا تضررت قرنية عينك أو أصيبت بالمرض، حيث خلال هذه العملية، سيقوم الجراح بزرع أنسجة القرنية المتبرع بها، وبمجرد الشفاء، يجب على الأنسجة الجديدة استعادة الرؤية.

وفي الحقيقة، قد يستغرق التعافي من عملية زرع القرنية عدة أشهر، حيث يمكن أن تستمر معظم الآثار الجانبية قصيرة المدى، بما في ذلك الرؤية الضبابية ، لبضعة أسابيع أو أكثر.

متى تتصل بطبيبك ؟

سيطلب طبيبك مواعيد متابعة بعد الجراحة لمراقبة تقدمك والتأكد من عدم تعرضك لأي مضاعفات، وتأكد من الذهاب إلى جميع مواعيد للمتابعة، أما قبل الجراحة، يجب أن يخبرك الطبيب إلى متى يمكنك توقع استمرار الآثار الجانبية. إذا استمرت رؤيتك الضبابية بعد هذا الإطار الزمني، فاتصل بالطبيب.

وسيبدو التعافي مختلفًا لكل شخص، لكن الآثار الجانبية طويلة الأمد ليست نموذجية، لذلك استشر طبيبك إذا لاحظت أيًا من العلامات التالية بعد الجراحة:

عيون جافة للغاية لا تتحسن مع قطرات العين

الحساسية المستمرة للضوء

عيون ملتهبة أو مؤلمة

احمرار العين، مع أو بدون ألم

ومن المتوقع أن تظهر عليك هذه الأعراض فور جراحة العين، ومع ذلك، يجب ألا تستمر أكثر من بضعة أيام، لذلك عندما تكون في حالة شك وقلق حول الآثار الجانبية مثل الرؤية الضبابية بعد الجراحة ، اتصل بطبيبك للحصول على المساعدة دون تردد.

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