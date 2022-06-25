الربو الحاد..الأعراض والعلاج والمزيد

الربو الحاد هو مرض التهاب في الرئة يمكن أن يؤدي إلى أعراض حادة، وفي معظم الحالات، يمكنك التحكم في الربو عن طريق تجنب المحفزات وتناول الأدوية اليومية واستخدام خيارات العلاج الأخرى.

ولكن إذا لم يظل الربو تحت السيطرة مع أي نوع من العلاج، فهذا يعني أن لديك الربو الحاد، وقد يعني الربو الحاد أيضًا أنك بحاجة إلى جرعات عالية من الكورتيكوستيرويدات المستنشقة أو الكورتيكوستيرويدات الفموية طويلة الأمد بالإضافة إلى الأدوية اليومية الأخرى.

أعراض الربو الحاد

تتشابه أعراض الربو الحاد مع أعراض الربو الخفيف إلى المتوسط، ولكن أعراض الربو الحاد تميل إلى أن تكون أكثر حدة، وربما تهدد الحياة، ويصعب التحكم فيها بعلاجات الربو، وقد تشمل علامات وأعراض الربو الحاد ما يلي:

ضيق التنفس الذي يستمر في التدهور

ألم أو ضيق في الصدر

السعال الذي قد يكون جافًا أو مع مخاط زائد

الصفير الذي يستمر بعد العلاج

ونظرًا لأن الربو الحاد قد يهدد الحياة في بعض الأحيان، فتأكد من معرفة موعد طلب الرعاية الطبية الطارئة، فإذا كنت تعاني من ضيق في التنفس يحدث عند القيام بأنشطة بدنية بسيطة أو سرعان ما يزداد سوءًا، فهذا يعني أنك يجب أن تذهب إلى المستشفى.

علاج الربو الحاد

إذا كنت تعاني من الربو الحاد، فستميل الأعراض إلى أن تكون شديدة ومستمرة ويصعب إدارتها، وفقًا للفئات الواردة في الإرشادات الصادرة عن المبادرة العالمية للربو (GINA) والمعهد الوطني للقلب والرئة والدم.

والربو الحاد إما لا يستجيب للعلاجات والأدوية على الإطلاق أو يصعب علاجه، ويُعرف هذا النقص في الاستجابة للأدوية بالربو المقاوم للعلاج، وقد يكون ذلك بسبب أن الربو لديك أصبح مقاومًا للكورتيكوستيرويدات أو الأدوية الأخرى المستخدمة لعلاج الربو.

وإذا كان الربو لديك لا يستجيب للأدوية، فاستشر طبيبك للتشخيص وخيارات العلاج البديلة، حيث سوف يتحقق لمعرفة ما إذا كنت تعاني من حالات أخرى قد تحاكي الربو، مثل الذبحة الصدرية وفشل القلب، وسوف يفحصك أيضًا بحثًا عن مضاعفات الربو الحاد، مثل الالتهابات المزمنة وداء الرشاشيات القصبية الرئوية التحسسي.

وإذا كنت تعاني من الربو الشديد، فسيعمل طبيبك معك لتطوير خطة علاج، وقد يشمل ذلك الأدوية وتغييرات نمط الحياة، إلى جانب العلاجات الطبيعية، وهي كما يلي:

الأدوية

قد تشمل الأدوية والعلاجات التي يمكنك تجربتها للإصابة بالربو الحاد حقن الكورتيكوستيرويد، جرعات أعلى من الكورتيكوستيرويدات المستنشقة، استخدام الكورتيكوستيرويدات المستنشقة بشكل متكرر، البخاخ المستنشق المستمر، والعلاج بالأكسجين، ويمكن استخدام الأدوية هذه بمفردها أو مجتمعة لمحاولة السيطرة على الربو الحاد.

تدابير نمط الحياة

قد تساعد تدابير نمط الحياة في علاج الربو الحاد لديك وتشمل عند الإمكان، إزالة أو تجنب أي مسببات للحساسية أو التعرض للمهيجات البيئية مثل المواد الكيميائية.، أو إذا كنت تعاني من السمنة، فقم بإدارة وزنك تحت رعاية طبيبك، أيضًا تجنب المحفزات المعروفة كلما أمكن ذلك، وتجنب التدخين والتدخين السلبي.

العلاجات الطبيعية

في حين أن العلاجات الطبيعية لا ينبغي أن تحل محل أدوية الربو، فقد تستفيد من تجربة بعض العلاجات بالإضافة إلى العلاجات الموصوفة لك، ومن أمثلة العلاجات الطبيعية تمارين التنفس، والتي قد تساعد في تقليل كمية الأدوية التي تحتاجها، والعلاجات العشبية، بما في ذلك البذور السوداء والكولين والكافيين، واليوجا واليقظة، والتي يمكن أن تقلل التوتر.

أعراض نوبة الربو الحاد

ضيق شديد في التنفس حيث تواجه صعوبة في التحدث

التنفس السريع حيث ينقبض صدرك أو ضلوعك بشكل واضح

إجهاد عضلات صدرك والعمل بجد للتنفس

فتحات الأنف المتهيجة وحركتها بسرعة وأنت تتنفس

الوجه أو الشفاه أو الأظافر تصبح شاحبة أو زرقاء اللون

صعوبة الاستنشاق أو الزفير بالكامل

الأعراض لا تتحسن بعد استخدام جهاز الاستنشاق

عدم القدرة على أداء الأنشطة المعتادة

كيف يتم التعافي من الربو الحاد ؟

عادة ما يتطلب الربو الحاد علاجًا مدى الحياة وإدارة طبية، ونظرًا لصعوبة علاج الربو الحاد، فإن مدة الشفاء من نوبة الربو الشديدة ستختلف بناءً على وضعك الفردي وطول الوقت الذي تستغرقه السيطرة على نوبة الربو الشديدة.

وفي الواقع، يمكن أن يؤدي الربو الحاد أحيانًا إلى تلف الرئة، والذي قد يكون دائمًا وقد يتطلب علاجًا إضافيًا، لهذا السبب من المهم جدًا الحصول على المساعدة في أسرع وقت ممكن أثناء نوبة ربو شديدة.

ولكن لتسريع شفائك، حاول أن ترتاح قدر المستطاع، بحيث قد تشعر بالإرهاق الجسدي والعاطفي، لذا خذ يومًا للاسترخاء ولا تبالغ في الأشياء.

أيضًا، راجع طبيبك في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن من مراجعة الأعراض والأدوية الخاصة بك والتعديل حسب الحاجة، حيث يمكنه إعطائك نصائح للتعافي وتحديث خطة عمل الربو لمنع نوبة أخرى.

الأسئلة المتكررة

ماذا يحدث إذا كنت مصابًا بالربو الحاد ؟

مع الربو الحاد، لن تؤدي الأدوية المعتادة إلى الشعور الراحة، حيث ستكون الأعراض أيضًا أكثر حدة وتستمر لفترة أطول مما هي عليه عادة مع الربو، وستحتاج إلى العمل عن كثب مع الطبيب في خطة العلاج، وقد تحتاج إلى تجربة عدة مجموعات قبل العثور على واحدة تناسبك.

كيف أعرف ما إذا كنت أعاني من ربو حاد ؟

إذا كنت مصابًا بالربو الذي لا يستجيب للعلاج النموذجي للربو، فقد تكون مصابًا بالربو الحاد.

هل يمكن أن يزول الربو الحاد ؟

الربو الحاد هو حالة طويلة الأمد، وبعض الناس يعانون منه مدى الحياة، ومع ذلك، فإن حوالي نصف الأطفال المصابين بالربو يخرجون منه بحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى مرحلة البلوغ.

ومع تطور أجسامهم، تنضج المجاري الهوائية وتستجيب بشكل أكثر فعالية لالتهاب مجرى الهواء والمهيجات، كما يمكن أن تنخفض الأعراض وتختفي أحيانًا تمامًا بحلول الوقت الذي تبدأ فيه المدرسة.

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