الرجال يعانون من التقلبات المزاجية.. ما علاقة الهرمونات بذلك؟

في كثير من الأحيان يقصر البعض مسألة التقلبات المزاجية على النساء، ويرجعون الأمر إلى ما تمر به المرأة من تغيرات جسمانية بسبب الهرمونات والحيض وغيره من الأمور الأخرى. ولكن في حقيقة الأمر، فإن التقلبات المزاجية أمر يُصاب به الرجال أيضاً. إذ وجدت دراسات اُجريت في الآونة الأخيرة أن الرجال يمرون بهذه الحالة، فهم تارة يشعرون بفرح شديد، وفجأة تسيطر عليهم المشاعر السلبية، فيصبحون غاضبين أو مُحبطين وغيره.



هل شعرت يوماً بأن حالتك المزاجية تتغير فجأة دون أي مُبررات منطقية؟ حسناً أنت لست وحدك، فهذا الأمر يمر به الكثير من الرجال في جميع أنحاء العالم، وفي مرحلة معينة يخرج الأمر عن نطاق السيطرة، وفيما يلي نُفسر لماذا يصاب الرجال بالتقلبات المزاجية.



أجمع الأطباء وعلماء الاجتماع أن التقلبات المزاجية ليس لها أي علاقة بنوع الإنسان، ولا يمكن ربطها بالنساء لأنهن يستطعن التعبير عن مشاعرهم وما يدور بداخلهن أفضل من الرجال.

الرجال أيضاً يمرون بحالات من عدم الاتزان العاطفي التي تهاجمهم بشكل مُباغت، خاصة عندما يكون هناك تغيير في التوازن الهرموني داخل أجسامهم، وهو ما يؤدي إلى تغيير فسيولوجي قد يقود إلى تغييرات نفسية.



كما أن زيادة ونقصان مستويات بعض المواد الكيميائية له آثار كبيرة على عواطف الرجال وحالتهم المزاجية، ما يجعلهم يمرون بالكثير من الاختلالات العاطفية. وبعد إجراء الكثير من الأبحاث، خلص العلماء والباحثون إلى أن هرمون التستوستيرون، له تأثير كبير على تغير الحالة المزاجية لدى الرجال.

عندما يتحدث أحد عن انخفاض هرمون التستوستيرون، فإن أول شيء سوف يأتي في ذهنك هو انخفاض الرغبة الجنسية، وضعف الانتصاب. لكن تأثير هرمون التستوستيرون أكبر كثيراً من ذلك، فهناك علاقة كبيرة بينه وبين تقلب المزاج وزيادة الضغط والاكتئاب.



قال الطبيب إدوارد ليفيتان، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة Visions HealthCare في الولايات المتحدة، إن انخفاض هرمون التستوستيرون غالباً ما يكون المصدر الرئيسي لقضايا الصحة العقلية لدى الرجال. وأوضح أن انخفاض هذا الهرمون في جسم الرجال قد يجعلهم يشعرون بالتعب الشديد، وعادة ما يكون له علاقة بالتقلبات المزاجية.

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