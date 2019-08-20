شريكتك في السكن مزعجة.. تعاملي معها بهذه الطرق

تلجأ العديد من النساء للسكن معًا في بعض الظروف، ولكن نجاح هذا الأمر يتوقف كليًا على توافق الطرفين، فإذا وجدتِ نفسك عالقة مع شريكة اتكالية ومتلاعبة ومستنزفة للطاقة، ولا تستطيعين التخلص منها أو التخلي عن المسكن، يمكنك اعتماد النصائح التالية التي جلبناها لكِ من مجلة "بيور واو":

اشتري سماعات الرأس

رغم أن هذا حل مؤقت، إلا أنه فعال وسريع المفعول، فإذا كانت شريكتك في السكن مزعجة وتحدث ضوضاء كثيرة، يمكنك عزلها بسماعات رأس جيدة.

أوقفي المحادثات السلبية

تعشق بعض شريكات السكن المزعجة النميمة والحديث السلبي الكفيل بإحباطك مهما كانت حالتك المزاجية إيجابية، ولذلك عليكِ إيقاف شريكتك بمجرد ملاحظة بدأها الحديث السلبي وتغيير الموضوع فورًا، وهذا من شأنه يمنعها من تكرار الأمر بعد اعتمادك لهذه الطريقة لفترة.

مارسي هواية خارج المنزل

قضاؤك بعض الوقت خارج المنزل وبعيدًا عن الشريكة المزعجة يعزز مستويات طاقتك وقدرتك على احتمال الموقف حتى يتم حله.

لا تؤدي مهاما إضافية

إذا كانت شريكتك في السكن كسولة ولا تؤدي حصتها من المهام المنزلية، فإياكِ وتولي حصتها، فمن المرجح أن تتلاعب بكِ وتشعرك بالذنب لهذا الغرض، وعليكِ ألا تقعي في هذا الفخ، فحتى إذا غضبت منكِ على المدى القصير، سيكون هذا الأمر أكثر راحة لكِ على المدى الطويل.

تعاطفي معها

ربما لا يكون هذا ما تودين سماعه، ولكن تعاطفك مع شريكتك في السكن ومحاولتك رؤية الأمور من منظورها من شأنه التخفيف من حدة الوضع، فمن المرجح أن تكون قد مرت بتجربة ما في ماضيها تجعلها تشعر أنها بحاجة إلى التصرف بهذه الطريقة حتى لا يؤذيها الآخرون.

وبدلاً من محاولة تغييرها، وهو أمر مستبعد ولا يستحق وقتك، حاولي أن تفهمي أن سلوكها ربما يكون وُلد من الضرورة، وليس خبثا منها.

المزيد من آدم وحواء:

متلازمة العش الفارغ: الأعراض، الأسباب، العلاج

الجانب المظلم لاستخدام تطبيقات المواعدة

الأخطاء النحوية يمكن أن تدمر حياتك العاطفية: دراسة