الرضاعة الطبيعية والمضادات الحيوية: 3 أشياء يجب أن تعرفها الأم

قد تحتاج الأمهات المرضعات ، مثل غيرهن ، إلى تناول المضادات الحيوية عند المرض. ولكن عندما يتم وصف المضادات الحيوية للأم المرضعة ، فقد تقلق بشأن تأثير ذلك على لبنها وبالتالي على طفلها ...

لكن الخبر السار هو أن استخدام المضادات الحيوية التي أوصى بها طبيبك (الذي يعرف أنك ترضعين) يعتبر آمنًا للأم المرضعة.

ولكن فيما يلي ثلاثة أشياء تحتاج الأمهات المرضعات إلى معرفتها حول الرضاعة الطبيعية:

قد يتغير براز طفلك بشكل مؤقت

إذا كان عليك تناول المضادات الحيوية أثناء إرضاع طفلك ، فقد تلاحظين أن طفلك يعاني من سيلان البراز أكثر من المعتاد. قد يتغير لونه أيضًا إلى اللون الأخضر. على الرغم من أن هذا لا يتطلب أي علاج ويتم حله بمجرد التوقف عن تناول المضادات الحيوية.

قد يتغير مزاج طفلك بشكل مؤقت

قد لا يشعر طفلك بالراحة عند تناول المضادات الحيوية ، وقد يكون غير مستقر أكثر مع أعراض تشبه أعراض المغص.

لا داعي للتوقف عن الرضاعة أو التوقف عن تناول المضادات الحيوية.

تطوير مرض القلاع (عدوى فطرية)

نظرًا لأن المضادات الحيوية يمكن أن تقلل من عدد البكتيريا الجيدة في نظامك والتي تحافظ على فحص الكائنات الحية الدقيقة ، فقد تصاب أنت وطفلك بمرض القلاع. القلاع هو عدوى فطرية تسببها عادة المبيضات البيضاء ، وهي خميرة فطرية.

قد يكون فرط نمو المبيضات البيضاء غير مريح للأم وكذلك الطفل. يمكن أن يعاني الأطفال من اضطراب في المعدة وطفح جلدي من الحفاض وطلاء أبيض على الفم واللسان. في حين أن الأم قد تعاني من ألم في الحلمة ، وحلمات حمراء ولامعة.

يشمل علاج مرض القلاع الأدوية المضادة للفطريات لكل من الأم والطفل. يمكنك أيضًا تناول بروبيوتيك عند تناول مضاد حيوي للحفاظ على بكتيريا الأمعاء سعيدة ومتوازنة.

تذكر

على الرغم من أن المضادات الحيوية يمكن أن تؤثر على النبيت الجرثومي في أمعاء طفلك ، إلا أن حليب الثدي مهم للطفل. يمكن أن يساعد حليب الثدي في التئام أمعاء طفلك وإعادة التوازن الصحي لبكتيريا الأمعاء.

Oligosaccharides هي البريبايوتكس الموجودة في حليب الأم. كما أن لديها العصيات اللبنية المفيدة والبكتيريا المشقوقة التي تدعم النباتات المعوية الصحية للطفل.

في الأساس ، تتغير بيئة أمعاء طفلك عند إطعامه بكميات صغيرة من المضادات الحيوية من خلال لبن الأم أقل مما كانت عليه عندما يتم إعطاؤه لبنًا صناعيًا بدلاً من لبن الأم.

ما الذي يجب أن تناقشه مع طبيبك عند وصف المضادات الحيوية لك؟

- هل الدواء آمن للطفل؟

- هل هناك أي آثار جانبية قد يعاني منها طفلك؟

- هل يجب إعطاء البروبيوتيك لطفلك؟

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