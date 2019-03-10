اكتشفي فوائد الزعتر المذهلة

يعمل الزعتر على تقوية الجهاز المناعي وتقوية العضلات

الزعتر هو السعتر ويسمى الصعتر وهو نبات مشهور من الفصيلة الشفوية ويكثر بصفة عامة في دول حوض الأبيض المتوسط ويطلق عليه صفة مفرح الجبال لأنه يعطر الجبال برائحته الذكية. وله رائحة عطرية قوية و طعمه حار مر قليلاً .

فوائد الزعتر:

1- يساعد الزعتر على علاج السعال الديكي والألتهابات الشعبيه، والربو، والبلغم . كما يساعد على تسهيل خروج المخاط الشعبي فيهدئ الشعب الهوائية ويلطفها .حيث يشرب منه مغلي الزعتر ويستخدم زيته أيضا في دهن الصدر قبل النوم.

2- يعمل الزعتر على تقوية الجهاز المناعي وتقوية العضلات ومنع تصلب الشرايين وتقوية عضلات القلب.

3- يعتبر الزعتر مسكن للألم ومطهر ومنشط للدورة الدموية

4- يعالج الزعتر إلتهابات المسالك البولية والمثانة ويشفي من مرض المغص الكلوي ويخفض الكوليسترول.

5- يساعد الزعتر على طرد الغازات من المعدة ومنع التخمر كما يساعد على الهضم وامتصاص المواد الغذائية.

6- طارد للفطريات والطفيليات مثل الأمبيا المسببه للدوسنتاريا ،وقاتل للميكروبات نظرا لإحتوائه على مادة الكارفكرول.

7- يعتبر الزعتر نبات قابض حيث يعالج حالات الإسهال .ويفضل أن يؤخذ الزعتر مع زيت الزيتون.

8- يحتوي الزعتر على مواد مضادة للأكسدة.

9- تناول الزعتر مع زيت الزيتون مفيد جدا تقوية الذاكرة وسرعة إستراج المعلومات المخزنة وسهولة الأستيعاب.

10- يساعد الزعتر على تنشيط جلد الراس ومنع التساقط وتكثيفه.

11- يفيد الزعتر أيضاً في وجع الأسنان وإلتهاب اللثة وخاصة إذا طبخ مع القرنفل . ينصح بالتمضمض به وهو بارد ، كما يقي الأسنان من التسوس وخاصة إذا مضغ وهو أخضرغض.

12- يعالج الزعتر إلتهابات الحلق والحنجرة والقصبه الهوائية.

13 -يساعد الجسم على التعرق في حالات الحرارة والأمراض.

14- يمزج الزعتر مع المرهم ليستعمل في معالجة الثآليل.

15- يستعمل في صناعة العطور ومركبات التجميل والصابون ومزيلات العرق .كما يستعمل في تحنيط الموتى.

16- يستخدم في حفظ اللحوم ،ويدخل في تتبيله عند الشواء.

17- يستعمل في حالات الصدفية ، الأكزيما، معالجة الحروق الجلدية ، ويعتبر طارد للبعوض عن الجلد.

18- يستعمل في علاج مرضى السكرى.

19- ينشط النظر ويمنع جفاف العين وإصابتها بالمياه الزرقاء.

20- يعمل على تنقيه الدم عند شرب مغلي الزعتر مع العسل على الريق يومياً.

21- مفيد في تفتيت حصوات الكلى ( مئة جرام زعتر مع حلفبر وخمسين جرام من شعر الذرة وتخلط معا تأخد معلقة من الخليط وتغلى وتحلى بالعسل ) تشرب ثلاث مرات يومياً.

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