الساعة البيولوجية لجسم الإنسان، تعرف عليها قد تهمك

الساعات البيولوجية أو الساعة الحيّوية للكثير من الكائنات الحية لديها ما يعرف بالساعة الحيوية التي تنظم وقت النوم ووقت الشعور بالجوع والتغيرات في مستوى الهرمونات ودرجة الحرارة في الجسم.

وتعرف التغيرات الحيوية والنفسية التي تتبع دورة الساعة الحيوية في 24 ساعة بالإيقاع اليومي وأنماطا سلوكية دورية إيقاعية أي تحدث عند فواصل زمنية منتظمة، تتفق غالباً مع دورة الليل والنهار، أو مع تعاقب الفصول، أو مع دورة المد والجزر، أو مع التموجات التي تحدث في العوامل البيئية مثل الضوء والحرارة والرطوبة النسبية وبالضغط البارومتري، فالسلوك الذي يحدث يوميا يعرف بالإيقاع أو التواتر اليومي.

فهناك بعض الحيوانات تكون نشيطة في أثناء النهار، وتنام في الليل. وحيوانات أخرى مثل الخفاش تنام في النهار وتصطاد في الليل من الناحية الفسيولوجية، نجد أن الإنسان في الصباح يختلف عنه في المساء فالتنفس والنبض والنشاط الإنزيمي، وحرارة الجسم، وإفراز الهرمونات، وغيرها من العمليات الفسيولوجية، كلها تختلف على مدار اليوم الواحد. وفي النبات يظهر ذلك بشكل حام في عملية البناء الضوئي.كما أن هناك أنماطا سلوكية تحدث سنويا وتعرف بالإيقاع السنوي ومثال ذلك هجرة الطيور خلال فصل الخريف. كما أن كثيرا من الحيوانات تلد في فصل الربيع.

وكما يعتقد أن التغيرات البيئية مثل قدوم الليل أو طول النهار هي التي تتحكم مباشرة في السلوك الدوري للكائنات الحية. لكن الأبحاث التي أجراها العلماء أثبتت أن السلوك الإيقاعي يستمر في الحدوث حتى في غياب المؤثرات المرتبطة بها. فحيوان السلطعون اللاهي يكون داكن اللون خلال النهار وفاتح اللون خلال الليل ولهذا السبب اقترح العلماء أن السلوك الإيقاعي يخضع لتحكم حوافظ زمنية تُعرف بالساعات البيولوجية.

وهي ساعة داخلية فطرية تسير ذاتيا، لكن يعاد ضبطها بمؤثرات خارجية، فأنت مثلا إذا سافرت إلى الولايات المتحدة حيث الفرق في التوقيت 7 ـ 9 ساعات. فإنك ستجد صعوبة في أن تخلد للنوم في ليل الولايات المتحدة الأمريكية الذي يقابل نهار الكويت، حيث إن ساعتك البيولوجية مضبوطة على توقيت الكويت ويستغرق الأمر بضعة أيام حتى تعدل ساعتك البيولوجية ضبط نفسها على توقيت الولايات المتحدة الأمريكية لكن يجب أن نتذكر مرة ثانية أن الجهاز العصبي والجهاز الهرموني مشتركان في التحكم في هذه الأنماط السلوكية الإيقاعية.

والكثيرون لا يعرفون أن جسم الإنسان يتخلص من السموم وكل عضو له ساعة معينة وإليكم التفاصيل:

من الساعة 9 – 11 مساءً

هذا الوقت يتخلص فيه الجسم من السموم الزائدة فى الجهاز اللمفاوي لذلك يجب أن نلتزم الهدوء

من الساعة 11 مساءًا – 1 صباحًا

هذا الوقت الذى يتخلص فيه الكبد من السموم، وهذا هو الوقت المثالي للنوم العميق.

من الساعة 1 – 3 صباحًا

هذا الوقت هو ميعاد تخلص المرارة من السموم وأيضًا يكون وقت مثالي للنوم العميق.

من الساعة 3 – 5 صباحًا

هذا الوقت الذى تتخلص فيه الرئة من السموم لذلك مريض السعال يعانى أكثر فى ذلك الوقت، والسبب فى ذلك أن عملية التخلص من السموم قد بدأت فى الجهاز التنفسي فلا داعي لتناول دواء لإيقاف أو تهدئة السعال فى هذا الوقت وذلك لمنع التدخل فى عملية تخلص الرئة من السموم الموجودة بها.

الساعة 5 صباحًا

هذا الوقت ميعاد تخلص المثانة البولية من السموم لذلك يجب التبول فى هذا الوقت لتفريغ المثانة، ونصح الأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن أن يواظبوا على الإستيقاظ فى هذا الوقت (5 صباحاً) لكى يساعدوا القولون على العمل والإخراج بانتظام، وفي خلال عدة أيام سينتهى الإمساك المزمن مع ضرورة الإلتزام أيضا بالغذاء المتوازن.

الساعة 7 – 9 صباحًا

هذا الوقت ميعاد إمتصاص الغذاء فى الأمعاء الدقيقة فيجب أن يتم تناول وجبة الإفطار فى هذا الوقت، أما المرضى الذين يعانون من الإنيميا ونقص الهيموجلوبين فى الدم فيجب أن يتناولوا وجبة الإفطار قبل الساعة 6.30 صباحًا.

من منتصف الليل إلى 4 صباحًا

هو الوقت الذى ينتج فيه النخاع العظمى خلايا الدم لذلك يجب أن ننام مبكرًا .

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