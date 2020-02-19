13 نصيحة لتخفيف أعراض القولون العصبي المزعجة والمؤلمة

القولون العصبي هو عبارة عن اضطراب وظيفي يصيب القولون نتيجة ظروف معينة يتعرض لها الشخص، حيث تحدث تقلصات في عضلات جدار القولون الرقيقة والتي تتحكم بها الأعصاب و الهرمونات.

القولون العصبي من أكثر الحالات انتشاراً، ولا يعد مرضاً بحد ذاته، وهو جزء من جهازك الهضمي والإخراجي وهو يحتاج منكِ عناية بشكل خاص؛ لارتباطه أكثر من غيره بالمتاعب الجسدية والنفسية والعصبية.

ومن أسباب القولون العصبي، اضطراب في الحركة المعوية، زيادة في الشعور بالألم الصادر عن جدار القولون، امتلاء المستقيم، مشاكل نفسية مثل الاكتئاب أو القلق، هذه المشاكل قد تؤثر على تحفيز شعور المريض بالألم.

أعراض القولون العصبي:

- الألم يخف بعد التغوط.

- الألم يزيد عند وجود ضغط وتوتر نفسي وبعد نحو ساعة - ساعتين من تناول الطعام.

- الألم عادة لا يظهر في الليل.

- المرضى يعانون من الإمساك أو الإسهال، وأحياناً من كلا المشكلتين معاً.

- العديد من المرضى يعانون من البراز القاسي في الصباح يليه براز لين أكثر، وغالبا ما ترافقه افرازات مخاطية.

- شكوى شائعة أخرى هي الشعور بالانتفاخ في منطقة البطن.

نصائح لتخفيف آثار أعراض القولون المزعجة والمؤلمة:



1- قومي بتقسيم وجباتك إلى 6 وجبات صغيرة، بدلاً من تناول 3 وجبات كبيرة، واحرصي على مضغ الطعام ببطئ.



2- تجنبي تناول الأطعمة المسببة للانتفاخ كالبقول مثل الفول والحمص والفاصولياء البيضاء، كما لابد أن تتجنبي تناول بعض الخضراوات كالملفوف، والقرنبيط، والبصل، والثوم.



3- يمكنك إضافة النعناع الأخضر إلى العصائر الطبيعية فهو بمثابة مضاد طبيعي للتشنج، ويساعد على ارتخاء العضلات الملساء في الأمعاء، وتخفيف الشعور بالانتفاخ والتشنج.



4- تجنبي تناول الأطعمة الحارة، والكثيرة التوابل، بالإضافة للمأكولات الغنية بالدهون والمقلية فهي مضرة جداً بالقولون.



5- استبدلي الحليب باللبن الزبادي فهو يحتوي على بكتريا نافعة من شأنها أن تخفف من أعراض القولون العصبي.



6- احرصي على تناول 8 أكواب من الماء يومياً، فالماء يسهل حركة الكتلة الغذائية داخل الأمعاء ويعالج الإمساك.



7- كما يمكنك تناول بعض المشروبات الدافئة كاليانسون أو النعناع أو الزنجبيل بعد الوجبة الدسمة لتساعدك على الهضم وتخفف من حدة الانتفاخ.



8- احرصي على ممارسة الرياضة بشكل يومي ومنتظم وخاصة رياضة المشي لمدة نصف ساعة يومياً على الأقل.



9- تناولي الأغذية الغنية بالألياف كالفاكهة والخضار وحبوب الشوفان والخبز الأسمر ولكن باعتدال ودون مبالغة، فالألياف تساعد على تقوية حركة الأمعاء.



10- لا تتناولي الطعام مباشرةً قبل النوم، احرصي على تناول آخر وجبة قبل النوم بساعتين على الأقل.



11- تجنبي المشروبات المحتوية على الكافيين كالشاي والقهوة والنسكافيه فهي مهيجة للقولون.



12- تجنبي العلكة فهي تساعد على إدخال الهواء إلى الجهاز الهضمي وبالتالي سوف تزيد الانتفاخ بشكل أكبر.



13- ابتعدي قدر الإمكان عن التوتر والضغوطات النفسية، فهي تزيد من أعراض تشنج القولون، احرصي على الاستلقاء وأخذ قسط من الراحة وعدم التفكير والقلق المستمر، وتجنبي تناول الطعام لدى إحساسك بالتوتر.

ومن أهم الأعشاب لعلاج القولون العصبي:

- النعناع: لأنه يحتوي على زيوت طيارة تساعد على تهدئة حركة القولون واسترخاء عضلاته، ومن الأفضل استخدام كبسولات زيت النعناع.

- الكراويا: مضاد للإنتفاخ، وبذلك فإنه يساهم في التخفيف من أهم أعراض القولون العصبي.

- اليانسون:يعمل على تهدئة الأعصاب والمزاج العام، وبما أنه يقوم بتهدئة التوتر، فهو بذلك يعد مصدراً ممتازاً للتخفيف من أعراض القولون.

- الحلبة: تعيد للقولون عافيته وتخلصه من المخاط الزائد، كما تساعد في عملية الإخراج وبذلك تداوي الإمساك الحاصل عند أغلب مرضى القوى العصبي.

- الشمر: يساهم مغلي بذور الشمر في تسكين وتلطيف القولون والقضاء على الألم الحاصل بسبب حركة جدران القولون.

- الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على الكثير من العناصر الغنية التي تحتوي بدورها على الكثير من المواد الفعالة التي لها تأثير على الحركة العصبية للقولون.