كل ما تريد معرفته عن ألم الثدي قبل الدورة الشهرية

تتسبّب الدورة الشهرية في ظهور عدة أعراض مختلفة لدى المرأة ويتضمّن ذلك شعورها بألم في الثدي، ويعزى ذلك إلى حدوث تقلّبات هرمونية في الجسم خلال الفترة التي تسبق الدورة الشهرية.

وفي الحقيقة تُعدّ مُشكلة ألم الثدي قبل الدورة جزءاً من مجموعة أعراض مُختلفة، يُطلق عليها اسم المتلازمة السابقة للحيض، إلى جانب ذلك، قد يكون الألم والانتفاخ في الثدي قبل الدورة دلالة على الإصابة بمرض الثدي الكيسي اللّيفي.

أسباب ألم الثدي قبل الدورة الشهرية:

1- تغير الهرمونات حيث تشهد ارتفاعاً وانخفاضاً مفاجئين خلال دورة الحيض العادية كما أن مواقيت هذه التغيرات تختلف بين إمراة وأخرى.

2- تتسبب زيادة هرموني الأستروجين والبروجستيرون بألم الثدي، خاصة الاستروجين الذي يتسبب بتكبير القنوات الثديية في حين أن البروجيسترون يزيد من تضخم غدد الحليب.

3- تناول بعض الأدوية التي تحتوي على هرمون الأستروجين.

أعراض ألم الثدي قبل الدورة الشهرية:

- ألم وثقل في الثديين.

- يصبح نسيج الثدي متحجرًا أو خشن الملمس.

مع الإشارة إلى أن هذه الأعراض تظهر قبل أسبوع من بدء الدورة الشهرية وتختفي تماماً عند نزول الدم، كما أن بعض النساء لا يشعرن بهذه آلالام مطلقاً.

تشخيص ألم الثدي قبل الدورة الشهرية:

آلام الثدي قبل الدورة الشهرية هي أمر اعتيادي عند الكثير من النساء، لكن ما يقلق هو استمرار هذه آلالام بعد نزول الدورة أو عندما يكون الألم شديدًا بحيث لا يمكن احتماله، فهو قد يكون مؤشرا على الاصابة بنوع من العدوى.

وينصح بمراجعة الطبيب المختص في حال الشعور بالأعراض التالية:

- ألم قوي يمنعك من الحركة أو النوم.

-وجود كتل ثدي جديدة أو متغيرة.

- وجود كتل في ثدي واحد.

- افرازات من الحلمة تكون بنية أو دموية.

علاجات طبيعية لألم الثدي قبل الدورة الشهرية:

- التخفيف من مشروبات الكافيين التي تزيد من الم الثدي.

- تناول الأطعمة الغنية ب المغنيسيوم وفيتامين اي اللذين يساعدان في تخفيف ألم الثدي وأعراض ما قبل الدورة الشهرية، ومنها السبانخ وزيت الزيتون والجوز والشوفان والأفوكادو والفول السوداني.

- ممارسة الرياضة لتخفيف ألم الثدي والتقلصات والتعب المصاحبين للدورة الشهرية.

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