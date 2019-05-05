السراويل العريضة خيارك المثالي لرمضان 2019

تعتبر السراويل العريضة أشهر صيحات الموضة لموسمي ربيع وصيف 2019، لتظهري بالإطلالة المتألقة والخلابة التي لطالما حلمتِ بها والتي تجمع بين الأنوثة والجمال.

وبما أن شهر رمضان المبارك على الأبوابة يمكن أن تجعلي السروال العريض خيارك المثالي لرمضان 2019 والتي ستليق بإطلالتك الصباحية والمسائية حتى السهرات الرمضانية فهي ممزوجة بين الموضة والاحتشام خصوصاً غذا تم اختياره مع قميص أو توب محتشم.

تعرفي على أجمل موديلات السراويل الواسعة والفضفاضة واختاري ما يليق بجمالكِ:

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