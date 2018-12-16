ما السر وراء خروج قدميك أو إحداهما من تحت الغطاء أثناء النوم!

خروج قدميك من تحت الغطاء أثناء النوم تساعد على تعديل حرارة الجسم

خروج قدميك أو إحداهما من تحت الغطاء أثناء النوم هي حركة ربما يفعلها معظمنا بعفوية، أن تخرج قدميك أو إحداهما من تحت الغطاء أثناء النوم، حين تشعر بالحر، لكنك ربما لا تعرف أن وراء تلك الحركة العفوية سبب علمي يفسر لماذا تفعلها، وكيف تؤثر على جسمك؟

السبب بخروج أقدامنا فقط في تلك الحركة العفوية، ويكمن السر في باطن القدم، فهو خالي من الشعر ويحتوي على شبكة من الأوعية الدموية التي تساعد على تعديل حرارة الجسم، وتعمل على توزيع الحرارة.

كما أن ارتفاع درجة الحرارة يجعل الجسم أكثر يقظة، «عندما يصبح جسمكم حارًا جدًا تشعرون أنكم بحالة جيدة لكنكم لا تنامون بشكل أفضل، وهذا ما يدفعكم لوضع القدمين خارج الغطاء ليلًا دون إن تدركوا ذلك»، في المقابل، فإن انخفاض درجة حرارة الجسم يساعد على الخمول والنوم.

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