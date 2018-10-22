وصفة الأقراص للتخلص من الكرش والوزن الزائد

الأغلبيه منهم يعانون من بروز البطن أو الأرداف فقط

يهتم الكثيرين بالرشاقه وخاصة النساء ويسعون إلى المحافظه على أجسامهم متناسقه قدر الإمكان هذا هو الأمر الطبيعي لكن الأغلبيه منهم يعانون من بروز البطن أو الأرداف فقط، اليوم نضيف خلطه أخرى سوف تساعد في حرق الدهون هي " خلطة كرات أو أقراص الأعشاب " الفعاله للتمييز بينها وبين وصفاتنا الأخرى والتي يمكن استعمالها بشكل متزامن مع وصفة الشب السحريه ونتائجها جيده في إنقاص الوزن تراوحت بين 6 إلى 10 كيلوجرام إنقاص وزن في 28 يومًا كما أفادني البعض أنها حسنت من حالات تقرح المعده عند البعض وأيضاً من مشاكل التهاب القولون، وبالتأكيد هي لن تكون كذلك مع الجميع ولكنها وصفة رائعه ومجربة فعلاً.

مكونات الوصفه :

- 2 ملعقه ميراميه جافه مطحونه

- 2 ملعقه شاي أخضر مطحون

- 2 ملعقه زعتر بري مطحون

- 2 ملعقه قرفه مطحونه

- 1 ملعقه قشر رمان مطحون

- 1 ملعقه كمون مطحون

- 1 ملعقه زنجبيل مطحون

طريقة الإعداد :

1- يتم خلط جميع المواد جيداً حتى نحصل على عجينة لينة متجانسه تماماً .

2- يتم عمل أقراص أو كرات صغيرة من العجينة بحجم نواة المشمش أو اللوز.

3- يتم بعد ذلك وضعها بالثلاجة في وعاء مفتوح حتى تتجمد الأقراص12 ساعه .

4 - بعد ذلك يتم إخراج الأقراص أو الكرات من الثلاجه وتوضع فى حافظه بلاستيكيه مغطاة حيث يتم استعمالها قرص واحد قبل كل وجبة مع كوب من الماء.

ملاحظات :

1- يتم خلط الأعشاب بخل التفاح إذا كانت البطن كبيرة الحجم أما إذا كانت البطن متوسطة الحجم يتم خلط الأعشاب بالليمون .

2- يجب أن لاتكون الأقراص كبيرة الحجم حتى يمكن مضغها وبلعها مع الماء.

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