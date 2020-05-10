السن الطبيعي لبدء الدورة الشهرية وكيف تخففي من غزارتها

الدورة الشهرية تعتبر مصدر قلق للكثير من الفتيات نتيجة الألم الذي تسببه خلال الأيام الأولى من قدومها

الدورة الشهرية هي مؤشر صحي على أن الفتاة دخلت في سن البلوغ وبأن الرحم بدأ بالعمل بشكل طبيعي. وتبدأ الدورة الشهرية غالبا بعد أن تصل الفتاة سن البلوغ. وتبدأ هذه الفترة عادة ما بين عمر 10 سنوات و16 عاما على أبعد تقدير، وهذا يعني بعد 2 إلى 2 1/2 سنة بعد الإشارة الأولى لسن البلوغ (نمو الصدر يعتبر عادة الإشارة الأولى لسن البلوغ، يأتي شعر عانة بالمرتبة الأولى، على أية حال، تبدأ بعض البنات بالدخول إلى سن البلوغ قبل ذلك بقليل أو لاحقاً، الأمر الذي يعتبر وضعًا طبيعيًا.

ويمكنك معرفة الدلائل الأولى لبداية الدورة عن طريق مراقبة ملابسك الداخلية لأي إفرازات مهبلية. وهي مادة شبه مخاطية، وشفافة أو ضاربة إلى البياض تبدأ عادة قبل حوالي 6 شهور من الدورة الأولى.

ويمكن أن يكون موعد الدورة الأولى وراثيًا، لذا يفضل أن تسألي والدتك عن سن بلوغها لأنه من المحتمل جدًا أن تتبعي نفس موعدها.

ولا يعني عدم وجود دورة شهرية بسن الرابعة عشر وجود مشكلة بالضرورة. مع ذلك فأن بعض البنات قد لا يحصلن على دورتهن الأولى لأسباب أخرى. البنات قليلات الوزن أو اللاتي تعانين منّ اضطرابات التغذية مثل فقدان الشّهية العصبي قد يمررن بتأخير في بداية دورتهن. كذلك البنات اللاتي يمارسن الرياضة المكثفة. فالإجهاد الحادّ أو بعض الأمراض يمكن أن يؤخّر الحيض.

إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف حول موعد دورتك الشهرية يجب أن تتكلّمي مع الطبيب.

كيف أخفف من غزارة الدورة الشهرية؟

يؤدي الدم الغزير للدورة الشهرية إلى ضعف مستوى الدم في الجسم، عدا عن الآلام المبرحة واصفرار البشرة وتساقط الشعر والوهن العام أيضاً.

وهناك طرق عدة لتخفيف غزارة الدورة الشهرية من بينها وضع ضمادات ماء دافئة على منطقة البطن، بالإضافة للاستحمام بالماء الفاتر، وممارسة الرياضة وخصوصاً المشي، وتجنب التدخين وتناول المنبهات والأدوية المسكنة. النوم والراحة يعملان على تقليل غزارة الدم والآلام التي تنتج عن الدورة الشهرية.

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